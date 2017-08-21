В Турцию хлынул поток туристов из Украины

Сегодня, 15:52

Самым популярным курортом среди украинцев остается Анталия

Турция набирает популярность среди украинцев
Турция набирает популярность среди украинцев. Автор фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Туристический поток из Украины в Турцию за шесть месяцев 2017 года вырос на 27,77% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил до 530,258 тыс. человек. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Турции.

По данным ведомства, самыми популярными среди украинцев регионами в первом полугодии 2017 года традиционно оставались Анталия, Стамбул и курорты провинции Мугла – Фетхие, Даламан, Бодрум и Мармарис.

За первое полугодие 2017 года турпоток из Украины в Анталию вырос на 44% – до 282,112 тыс. человек, таким образом, Украина занимает третье место по турпотоку в Анталию.

По данным администрации аэропортов Анталии, за семь месяцев 2017 года Анталию посетили 421,263 тыс. украинских туристов – на 33% больше, чем годом ранее. Турпоток из Украины в Стамбул сохраняется на уровне 2016 года – за январь-июнь 2017 года город посетили 147,885 тыс. украинцев. Провинцию Мугла за шесть месяцев 2017 года посетили 46,762 тыс. украинских туристов – на 55% больше, чем годом ранее.

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В Министерстве культуры и туризма Турции прогнозируют сохранение тенденции роста украинского турпотока в "бархатный сезон" и до конца года.

Как сообщалось, за пять месяцев 2017 года поток украинских туристов в Турцию увеличился на 24,48% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 316,252 тыс. туристов. В 2016 году Турцию посетили 1 млн 250 тыс. туристов из Украины.
Украина, Стамбул, анталия, бархатный сезон, турпоток

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Источник:

Интерфакс-Украина

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