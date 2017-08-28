В Украине взлетают цены на курицу

Сегодня, 12:44

Стоимость курятины растет из-за повышения зарплат, подорожания корма и новых тарифов; эксперты дают неутешительные прогнозы


В Украине подскочили цены на курятину. Самое дешевое мясо курицы сейчас стоит уже 55 грн. И это не предел, говоря эксперты и прогнозируют – до Нового года стоимость вырастет еще на 10-15%. 

Цена на мясо курицы продавец Наталья меняет почти каждый день. Говорит, делать это приходится – иначе работа будет в убыток. "Подорожание идет, поставщики часто поднимают цены, и у нас поднимаются", – говорит Наталия.

За килограмм куриной тушки сейчас просят в среднем 55 грн, за филе – от 80 грн.

Цены растут, так как себестоимость производства дорожает каждый день, объясняют на птицефабрике. Почти на 20% подорожал комбикорм, выросли тарифы на газ и свет. Но главной причиной называют увеличение зарплат, чтобы удержать квалифицированных работников. Последнее время они массово выезжают за границу.

"Чтобы конкурировать с этими рынками труда, мы вынуждены сегодня заниматься повышением заработной платы. В этом году уже пересматривалась зарплата, и мы исходим из того, что уровень 15-20 тысяч грн месяц – это, возможно, тот уровень, который надо обеспечить", – рассказывает исполнительный директор птицефабрики Алексей Марченко.

Сейчас цена украинской курицы практически сравнялась с европейской – около двух долларов. Поэтому многие производители переориентируются на западные рынки, объясняют эксперты.

"Экспорт по сравнению с прошлым годом вырос на 42%, хотя производство курятины осталось на том же уровне – порядка 590 тыс. тонн в весе. На рынке Украины остается достаточно для того чтобы удовлетворить внутренний потребительский спрос", – отмечает эксперт в сфере АПК Денис Марчук и прогнозирует, что до Нового года курятина будет стоить еще на 15 гривен больше.
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Источник:

"Сегодня"

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