В Украине взлетают цены на курицу

В Украине подскочили цены на курятину. Самое дешевое мясо курицы сейчас стоит уже 55 грн. И это не предел, говоря эксперты и прогнозируют – до Нового года стоимость вырастет еще на 10-15%.

Цена на мясо курицы продавец Наталья меняет почти каждый день. Говорит, делать это приходится – иначе работа будет в убыток. "Подорожание идет, поставщики часто поднимают цены, и у нас поднимаются", – говорит Наталия.

За килограмм куриной тушки сейчас просят в среднем 55 грн, за филе – от 80 грн.

Цены растут, так как себестоимость производства дорожает каждый день, объясняют на птицефабрике. Почти на 20% подорожал комбикорм, выросли тарифы на газ и свет. Но главной причиной называют увеличение зарплат, чтобы удержать квалифицированных работников. Последнее время они массово выезжают за границу.

"Чтобы конкурировать с этими рынками труда, мы вынуждены сегодня заниматься повышением заработной платы. В этом году уже пересматривалась зарплата, и мы исходим из того, что уровень 15-20 тысяч грн месяц – это, возможно, тот уровень, который надо обеспечить", – рассказывает исполнительный директор птицефабрики Алексей Марченко.

Сейчас цена украинской курицы практически сравнялась с европейской – около двух долларов. Поэтому многие производители переориентируются на западные рынки, объясняют эксперты.

"Экспорт по сравнению с прошлым годом вырос на 42%, хотя производство курятины осталось на том же уровне – порядка 590 тыс. тонн в весе. На рынке Украины остается достаточно для того чтобы удовлетворить внутренний потребительский спрос", – отмечает эксперт в сфере АПК Денис Марчук и прогнозирует, что до Нового года курятина будет стоить еще на 15 гривен больше.