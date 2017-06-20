В Украине заработали пошлины на шоколад из России

В Украине с сегодняшнего дня, 20 июня, вступили в силу пятилетние антидемпинговые пошлины размером 31,33% на импорт из России шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао.

Потери РФ из-за украинской пошлины на шоколад составят до 17 млн долларов, подсчитали российские эксперты. Они прогнозируют, что ограничительные меры приведут к дальнейшей потере кондитерами РФ украинского рынка.

При этом в последние годы объемы поставок шоколада из России в Украину сократились до минимальных размеров.

Напомним, месяц назад Комиссия по международной торговле на основании анализа за период 2013-2015 годов приняла решение о введении антидемпинговых мер в отношении российского шоколада. Был установлен факт импорта в Украину отдельных видов российского шоколада по заниженным ценам, что нанесло вред отечественному товаропроизводителю.

Как известно, кроме этого, ввозные пошлины на импорт российских товаров продлены до 2017 года. Украинское правительство приняло это решение в конце прошлого года.