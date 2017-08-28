Закупки чиновников: трезубцы и стразы

Госучреждения с завидным постоянством закупают национальную символику. "Сегодня", заручившись поддержкой экспертов торговой площадки Zakupki.Prom.ua, узнала, что и в каких объемах приобретают чиновники на деньги налогоплательщиков.

ФЛАГИ. Сегодня в системе закупок ProZorro можно найти десятки аукционов, где "разыгрываются" украинские флаги. Часто это маленькие сувенирные флажки, однако встречаются и огромные полотнища. И если одни госучреждения закупают их всего по паре десятков штук, то другие — тысячами. Например, военная часть в Киеве приобрела 1938 флагов более чем за 112 тыс. грн. Измаильский горсовет оказался скромнее, потратив на флаги 84 тыс. грн. Правда, около половины этой суммы ушло на флаги с символикой города, а национальных флагов чиновники приобрели 76 штук, по 525 грн каждый. А вот Сумскому горсовету большой флаг Украниы (4 на 6 метров) обошелся в 2300 грн. Высший совет юстиции закупил только один флаг, но зато какой! За атласное знамя, с уплотнителем, гардинной бахромой, древком, наконечником и подставкой судебный орган заплатил 4,3 тыс. грн.

ТРЕЗУБЦЫ. "Помимо флагов, особым спросом пользуются трезубцы. Например, Полтавский национальный университет приобрел три украинских герба, также в этой закупке значатся гербы Германии и Польши. В общей сложности покупка обошлась в 25 тыс. грн", — рассказывают аналитики торговой площадки. Шишацкий поселковый совет (Полтавская область) купил пластиковый герб размером 100 на 80 см за 1,6 тыс. грн. Впрочем, самый неожиданный аукцион принадлежит Киевскому Дворцу детей и юношества. Учреждение провело торги, предметом которых стали 500 наклеек со стразами с изображением трезубца. В описании закупки отмечается, что в комплект поставки входят стразы, схема-наклейка, карандаш, клей.

СУВЕНИРЫ. Только нацсимволикой все не ограничивается. Так, Бахмутский районный дом культуры, закупаясь мебелью на 44 тыс., приобрел трибуну с трезубцем стоимостью 1000 грн. А Мариупольский горсовет, потратив 45 тыс. грн, закупил 33 чашки с флагами и гербами, 50 настенных часов с таким же принтом и 100 шейных платков в сине-желтых цветах. Наконец, Гребенковский поселковый совет решил почтить всех, кто любит свою родину и установить памятный знак патриотам Украины. Гранитная плита с резьбой, гербом Украины и надписью металлическими буквами обошлась бюджету поселка в более чем 118 тыс. грн.

Подготовка: сладости и концерты

Самую крупнобюджетную закупку ко Дню Независимости провело Минобороны Украины, купив за 9,5 млн грн 22 комплекта асфальтоходных "башмаков" для военной техники спецназначения с гарантией на три года. Они понадобились для того, чтобы избежать разрушения асфальта во время выставки 24 августа в центре Киева. А Министерство информационной политики Украины заказало изготовление фильма "Празднование Дня Независимости" за 550 тыс. грн,

Готовились к празднованию и местные органы власти. Так, Варваровский сельсовет (Днепропетровская область) потратил 4 тыс. грн на приобретение сладостей для поздравлений с Днем Независимости.

А наибольшие траты пришлись на концерты и праздничные мероприятия. Ивано-Франковск, например, на эти цели потратил 516 тыс. грн. А в Днепре горсовет выделил 3,7 млн грн на концерты с участием групп "Ляпис-98" и "Гуляйгород GG", а также Арсена Мирзояна и Наталки Карпы.