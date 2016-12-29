Какие выгоды можно поймать в новогодних акциях банков

В канун Нового года предприятия, организации и торговые марки радуют нас разного рода приятными акциями, и банки не отстают. Что предлагают финучреждения, нам рассказали заместитель председателя правления банка "Кредит Днепр" Андрей Мойсеенко, начальник отдела сегмента массового рынка "Укрсоцбанка" Дмитрий Сахно и директор департамента дистанционных продаж и CRM Platinum Bank Валерий Черкасов.

В ЭТОМ ГОДУ ВЕСЕЛЕЕ

Надо сказать, что в предыдущие, сложные в экономическом плане годы многие банки не очень спешили создавать нам предпраздничное настроение. "Последние несколько лет на финансовом рынке страны было акционное предпраздничное затишье. В этом году банки понемногу возобновляют докризисные традиции, предлагая клиентам разнообразные новогодние активности. Цель проведения может быть разной: привлечь новых клиентов, поощрить или удержать существующих, дополнительно продвинуть продуктовые новинки на рынок и другое", — говорит Валерий Черкасов. "Без преувеличения можно сказать, что в этом году банки и клиенты готовятся к новогодним праздникам вместе, ведь по количеству предлагаемых предновогодних акций декабрь превзошел все ожидания, — подтверждает Дмитрий Сахно. — И если розыгрыши смартфонов, телевизоров и туристических путевок уже вполне ожидаемы и даже привычны, то вручение автомобиля за расчеты банковской картой остается для участников неизменным джек-потом".

АКЦЕНТ. Действительно, даже на первый взгляд акций от банков сегодня гораздо больше, чем прошлой зимой. Но есть и особенности: стало относительно меньше акций, связанных с получением гарантированных сувенирных подарков. "Основной акцент финансовый рынок делает на увеличении доходности, предлагая дополнительные бонусы к существующей депозитной ставке, разыгрывая денежные призы. В целом это продиктовано практической стороной. Ведь хотя общеэкономическая ситуация после кризиса прошлых лет в стране улучшается, уровень жизни и платежеспособность населения все еще довольно невысокие", — объясняет эту тенденцию Мойсеенко. И, как мы заметили, мало предлагается акций, связанных с депозитами — их буквально можно пересчитать по пальцам. Например, несколько банков обещают +1,5% к ставке за открытие срочного вклада — программа "Новорічні свята". Или еще пример от Валерия Черкасова: акция "С Новым Бонусом", в рамках которой среди клиентов открывших или продливших вклад разыгрываются призы по 10 тыс. грн.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ЗА КРЕДИТЫ

В целом, по видам и количеству предлагаемых акций можно судить о том, в каком именно взаимодействии с клиентами банки заинтересованы в наибольшей степени. Немногочисленные акции по депозитам отражают то обстоятельство, что у финансовых учреждений сейчас нет острой необходимости в привлечении средств от населения. Похоже также, что банки не слишком мотивированы всерьез расширять традиционное кредитование — по крайней мере акций на эту тему не больше, чем депозитных. Например, в одном из банков вы до конца года можете взять ипотечный кредит сроком до 20 лет под более низкий процент — 18% годовых, что на фоне обычных на рынке ставок (стартуют примерно от 21%) выглядит неплохо. Но с двумя оговорками: во-первых, это предложение распространяется только на квартиры в новых объектах, возводимых конкретной строительной корпорацией; во-вторых, 18% будут брать только первые 2 года, а дальше — как Бог на душу положит.

Два банка предлагают вам поучаствовать в розыгрыше одного из 100 телевизоров с диагональю 32 дюйма. Для этого в преддверии новогодних праздников вам достаточно оформить кредит наличными в одном из их отделений. Розыгрыш призов состоится 31 января с помощью сервиса генератора случайных чисел на специализированном сайте. Интересно обыгрывают номер приходящего года в акции еще одного крупного банка: если вы по 8 января оформите кредит этого банка на любой товар в сетях и магазинах-партнерах, то примете участие в еженедельном розыгрыше погашения кредита в размере 2017 грн. Каждую неделю банк будет разыгрывать четыре таких погашения.

ПО КАРТАМ. Еще буквально пару банков проводят акции, связанные с использованием кредиток. В одном из банков активным пользователям кредитные карты к Новому году просто и без затей пополнят на 100 грн. В другом — к новогодним праздникам на несколько процентов снижают ставки. Еще вариант — за расчеты за новогодний шопинг кредитной карточкой до конца января получаете cash-back 8% от суммы каждой транзакции. И в этот же период можете снимать наличные с кредитки без комиссии.

КАРТЫ

А вот чего действительно много, так это акций, связанных с платежными картами. Чего тут только не предлагают! Так, Дмитрий Сахно приводит пример акции "Новогодний марафон" — при расчете банковской картой у клиентов есть возможность получить гарантированный возврат 5% от суммы чека за каждую третью покупку. Как говорится, мелочь, но приятно.

Еще одна предпраздничная акция — "Подарунки на твій смак", действует до конца года. Ее участникам необходимо осуществить не менее десяти платежей в месяц карточкой этого банка. Среди них разыгрываются подарочные сертификаты на 500 грн, действующие в одной из трех крупных сетей (автозаправок, супермаркетов и аптек) и в крупнейшем интернет-магазине. А три победителя должны получить современные планшеты.

В ходе другой акции, которая длится тоже до 31 декабря, разыгрывается 100%-ный возврат всех платежей, которые в течение месяца были выполнены с данной карты. Для участия необходимо за месяц провести не менее 8 платежей. Причем каждая восьмерка транзакций увеличивает шансы: 8 операций — 1 шанс, 16 операций — 2 шанса и т.д.

Есть банки, которые среди своих клиентов, пользующихся платежными карточками, разыгрывают iPhone 6. В акции одного из них для участия достаточно осуществить расчет через мобильное приложение и рассчитаться картой в POS-терминале. Другой банк предлагает для участия в акции сделать любые четыре покупки (с оплатой через карточку) в течение недели — хоть 4 чашки кофе или 4 поездки в метро.

Да ладно, что там айфон, — в ходе одной из акций можно выиграть даже автомобиль! Также среди наград — 50% скидки на первые три поездки в такси.

Несколько банков позволяют участвовать в акции и во время праздничного путешествия. Так, расплатившись карточкой за границей за услуги на сумму от 500 грн, вы можете принять участие в розыгрыше одного из трех сертификатов на летнее путешествие.

Есть и акции с оттенком благотворительности. Например, акция "Рождественский кофе — твое доброе дело!". В ходе ее, если вы рассчитываетесь утром за кофе на заправках одной известной сети карточкой этого банка, помимо возврата 3% на карту за такую покупку, 2 грн с каждой оплаты будет перечислено в благотворительный фонд для помощи онкобольным детям.