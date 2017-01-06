Курс доллара в Украине катится вниз
Американская валюта в официальных курсах НБУ резко дешевеет второй день подряд, а на межбанке регулятор объявил аукцион
На сегодня, 6 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 26,28 грн;
1 евро – 27,6 грн;
10 российских рублей – 4,33 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 41 копейку, продолжив тенденцию к резкому снижению. Вчера доллар упал на 50 копеек.
Евро упал на 25 копеек. Российский рубль "похудел" на 7 копеек.
В то же время на межбанковском валютном рынке курс доллара подрос, в связи с чем Национальный банк объявил аукцион по продаже до 70 млн долларов.
Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться д 28,5 грн. Превышение этого уровня, по мнению аналитиков, возможно в случае агрессивного поступления ликвидности в рынок, либо при выходе крупного покупателя на межбанк. В Нацбанке также не отрицают, что посленовогоднее укрепление гривни носит ситуативный характер.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, с начала 2016 года девальвация гривни составила 6,9%. В новом году, по прогнозам экспертов, гривня продолжит снижаться по отношению к американской валюте.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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