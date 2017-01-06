Курс доллара в Украине катится вниз

Американская валюта в официальных курсах НБУ резко дешевеет второй день подряд, а на межбанке регулятор объявил аукцион

На сегодня, 6 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 26,28 грн;

1 евро – 27,6 грн;

10 российских рублей – 4,33 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 41 копейку, продолжив тенденцию к резкому снижению. Вчера доллар упал на 50 копеек.

Евро упал на 25 копеек. Российский рубль "похудел" на 7 копеек.

В то же время на межбанковском валютном рынке курс доллара подрос, в связи с чем Национальный банк объявил аукцион по продаже до 70 млн долларов.

Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться д 28,5 грн. Превышение этого уровня, по мнению аналитиков, возможно в случае агрессивного поступления ликвидности в рынок, либо при выходе крупного покупателя на межбанк. В Нацбанке также не отрицают, что посленовогоднее укрепление гривни носит ситуативный характер.