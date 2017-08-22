Курс доллара в Украине упал до минимума за год
Официальная стоиомость евровалюты замерла после роста
На сегодня, 22 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 25,44 грн;
1 евро – 29,92 грн;
10 российских рублей – 4,3 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился на пять копеек. Так дешево "зеленый" не стоил с 29 августа 2016 года.
Курс евро остался без изменений после того, как вырос на девять копеек. Напомним, на минувшей неделе евровалюта активно дешевела и теперь держится ниже психологической отметки в 30 гривен, которую превышала в течение месяца.
Российский рубль "поправился" на копейку.
В понедельник, 21 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке упал на копейку в покупке и не изменился в продаже; торги завершились котировками 25,47 – 25,5 грн/долл. Евро на межбанке торговался на уровне 30,02 – 30,05 грн, повысившись на 10-11 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.
В целом за прошедшую часть лета официальный курс доллара по отношению к гривни опустился с 26,3 до 25,7 грн.
Как сообщалось, согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2017 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 27,8 грн/долл., в 2018 году – на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл.
Эксперты на конец года дают другие прогнозы: в Центре Разумкова обещают курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривни.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за первое полугодие 2017 года укрепилась к доллару на 4%;
- Согласно "индексу БигМака", доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн. – был достигнут в феврале 2015 года. Исторический максимум курса евро – 31,41 грн.
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