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Курс доллара в Украине взлетел после резкого падения http://www.segodnya.ua/img/article/7859/93_main.1483702484.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/93_tn.1483702484.jpg Финансы Безналичный курс американской валюты вновь превысил 27 гривен

Курс доллара в Украине взлетел после резкого падения

Сегодня, 13:33

Безналичный курс американской валюты вновь превысил 27 гривен

Доллар перед Рождеством показал резкий рост. Фото: ТАСС
Доллар перед Рождеством показал резкий рост. Фото: ТАСС

Безналичный курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины начал активно расти после вчерашнего падения. "Зеленый" подорожал с начала торгов уже более чем на 80 копеек и вернулся к значениям 27 грн и выше, чего в новом 2017 году еще не случалось.

Так, по состоянию на 13:00 торги проходили со следующими котировками:

доллар США – 27/27,2 грн;
евро – 27,44/27,47 грн;
российский рубль – 0,431/0,432 грн.

Курс доллара в ходе торгов:

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Кроме того, стали известны результаты валютного аукциона НБУ. Регулятор продал 55,2 млн долларов по цене отсечения не ниже 26,9 гривен и общей заявке банков на 63,5 млн.

"Торги по доллару незначительно снизили обороты, учитывая предрождественский день. Но это не отражается на котировках, более того – спрос остается "незакрытым" полностью. Это позволяет немногочисленным продавцам диктовать свои условия рынку и вздергивать курс вверх", – отмечают рыночные аналитики.

Как сообщалось, официальный курс доллара в Украине снижался два дня подряд, причем весьма резко – на 50 копеек вчера и еще на 41 копейку сегодня. 

Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться д 28,5 грн. Превышение этого уровня, по мнению аналитиков, возможно в случае агрессивного поступления ликвидности в рынок, либо при выходе крупного покупателя на межбанк.

В Нацбанке также не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носило ситуативный характер.
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Источники:

"Сегодня", minfin.com.ua

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