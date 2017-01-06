Курс доллара в Украине взлетел после резкого падения

Безналичный курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины начал активно расти после вчерашнего падения. "Зеленый" подорожал с начала торгов уже более чем на 80 копеек и вернулся к значениям 27 грн и выше, чего в новом 2017 году еще не случалось.

Так, по состоянию на 13:00 торги проходили со следующими котировками:

доллар США – 27/27,2 грн;

евро – 27,44/27,47 грн;

российский рубль – 0,431/0,432 грн.

Курс доллара в ходе торгов:

Кроме того, стали известны результаты валютного аукциона НБУ. Регулятор продал 55,2 млн долларов по цене отсечения не ниже 26,9 гривен и общей заявке банков на 63,5 млн.

"Торги по доллару незначительно снизили обороты, учитывая предрождественский день. Но это не отражается на котировках, более того – спрос остается "незакрытым" полностью. Это позволяет немногочисленным продавцам диктовать свои условия рынку и вздергивать курс вверх", – отмечают рыночные аналитики.

Как сообщалось, официальный курс доллара в Украине снижался два дня подряд, причем весьма резко – на 50 копеек вчера и еще на 41 копейку сегодня.

Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться д 28,5 грн. Превышение этого уровня, по мнению аналитиков, возможно в случае агрессивного поступления ликвидности в рынок, либо при выходе крупного покупателя на межбанк.

В Нацбанке также не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носило ситуативный характер.