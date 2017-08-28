Курс евро в Украине подскочил выше психологической отметки

На сегодня, 28 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,54 грн;

1 евро – 30,14 грн;

10 российских рублей – 4,3 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями 23 августа, повысился на девять копеек. При этом на прошлой неделе доллар падал на годовое "дно".

Курс евро подскочил на 18 копеек. На минувшей неделе евровалюта активно дешевела. Однако теперь курс евро вновь вырос выше психологической отметки в 30 гривен.

Курс российского рубля остался без изменений.

В среду, 23 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на 11 копеек в покупке и на 15 в продаже; торги завершились котировками 25,56 – 25,59 грн/долл. Евро на межбанке торговался на уровне 30,14 – 30,18 грн, повысившись на 23-24 копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

Согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2017 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 27,8 грн/долл., в 2018 году – на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл.





Эксперты на конец года дают другие прогнозы: в Центре Разумкова обещают курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривни.