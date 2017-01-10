Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Финансовые новости
НАБУ расследует дело в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу – Сытник http://www.segodnya.ua/img/article/7870/33_main.1484074281.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/33_tn.1484074281.jpg Финансы Сытник отметил, что по данному делу еще нет подозреваемых, поскольку оно находится только на начальной стадии

НАБУ расследует дело в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу – Сытник

Сегодня, 20:51

Сытник отметил, что по данному делу еще нет подозреваемых, поскольку оно находится только на начальной стадии

Директор НАБУ не уточнил названия банков. Фото: antikor.com.ua
Директор НАБУ не уточнил названия банков. Фото: antikor.com.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что НАБУ расследует уголовное производство в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу.

"У нас есть уголовное дело, касающееся ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу, в том числе через австрийские банки и далее в офшорные компании", – сказал он в эфире "5 канала" во вторник вечером. Директор НАБУ не уточнил названия банков, в отношении которых ведется расследование.

При этом Сытник отметил, что по данному делу еще нет подозреваемых, поскольку оно находится только на начальной стадии и необходимо отследить перемещение средств.
банки, НАБУ, уголовное производство, Сытник

Вы сейчас просматриваете новость "НАБУ расследует дело в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу – Сытник". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Банковская система Украины взяла курс на оздоровление. Фото: Jeff Djevdet / Flickr

Что ждет банки Украины в 2017 году: прогнозы экспертов

Сегодня, 12:46

Аналитики надеются на оздоровление системы, но не исключают новых "чисток" и пессимистично настроены в отношении кредитования

Экономика

Финаналитики считают крупные банки более надежными, чем небольшие Фото из архива "Сегодня"

Прогноз по банкам до весны: что будет с курсом доллара и какие ставки по кредитам и депозитам

Сегодня, 07:11

К весне нацвалюта немного просядет, а кредиты на авто станут доступнее в конце года

Украина

44 производства находятся на рассмотрении в судах. Фото: 112 канал

НАБУ удалось вернуть на счета госкомпаний более 100 млн грн

7 Января, 14:28

В 2016 году детективы Бюро расследовали более 280 уголовных производств

Украина

НАБУ расследует еще три дела по е-декларациям. Фото: novynarnia.com

НАБУ расследует еще три дела по е-декларациям

6 Января, 15:17

Бююро расслеует дела в отношении нардепа и глав двух райадминистраций

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.