НАБУ расследует дело в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу – Сытник

Сытник отметил, что по данному делу еще нет подозреваемых, поскольку оно находится только на начальной стадии

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что НАБУ расследует уголовное производство в отношении ряда банков о выводе средств рефинансирования за границу.

"У нас есть уголовное дело, касающееся ряда банков, которые выводили средства рефинансирования за границу, в том числе через австрийские банки и далее в офшорные компании", – сказал он в эфире "5 канала" во вторник вечером. Директор НАБУ не уточнил названия банков, в отношении которых ведется расследование.

При этом Сытник отметил, что по данному делу еще нет подозреваемых, поскольку оно находится только на начальной стадии и необходимо отследить перемещение средств.