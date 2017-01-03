Налоги по-новому: сколько украинцам придется отдать государству в 2017-м

В Украине уже в начале 2017 года всем предпринимателям придется платить единый социальный взнос (налог в пенсионных фонд). До этого предприниматели могли декларировать нулевые доходы и налоги не платить. Изменения в первую очередь коснется "сезонников", многие из них, уверены эксперты, вынуждены будут закрыться. Кроме того, рост минималки приведет к тому, что мелкому бизнесу придется не только поднять зарплаты сотрудникам, но и больше денег выделять на налоги. Также в 2017-м украинцам с "лишними" квадратами придется заплатить налог на недвижимость.

Предпринимателям жить станет сложнее

С 1 января всем предпринимателям придется платить единый социальный взнос (ЕСВ), даже тем, кто подает в налоговую пустые отчеты. Размер взноса – 22% от зарплаты. Учитывая, что минималка в 2017 году – 3200 гривен, а размер взноса для "спящих предпринимателей" – половина от минимального, всем предпринимателям с нулевым доходом придется платить 352 гривни.

"Впервые за историю Украины бизнес обложили налогами с отсутствующих доходов. Положительно то, что это простимулировало закрыться тех, кто не работал, но для этого можно было найти другие рычаги. Самое главное, что закрыться должны люди, которые сезонно обеспечивали себя работой, и не для того чтобы не работать, а для того чтобы уйти в тень", – уверена председатель крупнейшего регионального бизнес-союза "Порада" Елена Еременко.

"Впервые за историю Украины бизнес обложили налогами с отсутствующих доходов. Положительно то, что это простимулировало закрыться тех, кто не работал, но для этого можно было найти другие рычаги. Самое главное, что закрыться должны люди, которые сезонно обеспечивали себя работой, и не для того чтобы не работать, а для того чтобы уйти в тень", – уверена Елена Еременко.

Помимо сезонных работников закроются также те, кто фактически никакой предпринимательской деятельности не осуществлял. "В Крыму у меня был открыто ЧП. И у мужа. Я исправно платила налоги тогда, когда деятельность была открыта и пролонгирована. Когда я деятельность не продлевала, и дохода не было, я налоги не платила. Такой был закон. Именно поэтому я не считала нужным эту байду закрывать. Теперь горячо любимый президент подписал закон, по которому, есть у меня деятельность, или нет, я должна платить. А президент не хочет поинтересоваться, с чего мне платить налог, если у меня нет доходов? И у таких, как я?", – пишет на своей странице в соцсети дизайнер Елизавета Богуцкая.

Еще один "удар" по мелкому бизнесу – повышение минималки. Большинство предпринимателей, отмечает Елена Еременко, работают в "серую" и часть зарплаты выплачивают в конвертах. Если на данный момент минимальная зарплата, с которой можно платить налоги, 1600 гривен – в 2017 году эта сумма вырастет до 3200. Напомним, налоговая нагрузка на зарплату – 41,5% (22% ЕСВ, 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора).

Налог на недвижимость

В 2017 году украинцам придется заплатить налог на недвижимость, правда, не всем. Налог платится до до конца августа. При этом деньги взимаются за каждый квадратный метр сверх установленной нормы. Согласно налоговому кодексу, больше всего придется отдать в казну за квартиры, которые сдаются в аренду.

Процентная ставка налога колеблется в пределах от 0 до 3% минимальной зарплаты. Органы местной власти устанавливают не только налоговую ставку, но и определяет, какие квадратные метры жилплощади считаются "лишними". К примеру, Киевсовет принял решения за каждый "лишний" квадратный метр собирать 1% от минимальной зарплаты (12,18 гривны за 2015-й год). Киевлянину, который владеет двумя квартирами общей площадью 140 квадратных метров, придется заплатить налог за 80 квадратов (норма для квартир в столице – 60 квадратных метров) – 974 гривны.

В то же время городской совет в Сумах принял решение с каждого "лишнего" квадрата собирать 2% от минзарплата (24,3 гривны). То есть, владельцу двух квартир общей площадью 140 квадратных метров в Сумах придется заплатить 1948 гривен. А владелец такой же недвижимости в Одессе заплатит только за 20 квадратных метров (местная власть установила "норму" для квартир – 120 квадратных метров) – 486 гривен.

Согласно закону, жилой площадью считаются:

• Жилой дом

• Пристройка к дому

• Квартира

• Комната в коммуналке

• Дом на даче

• За какую недвижимость можно не платить

За недвижимость в зоне отчуждения, общежития, аварийное жилье платить налог не придется. К тому же, по закону не облагается налогом имущество сирот и одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида. Не нужно платить налог с детских садиков, коммунальных зданий, храмов.

До 1 июля налоговая служба разошлет решения-уведомления и квитанции с суммами налога. Заплатить нужно не позднее 28 августа. В случае, если пришла квитанция об уплате налога на квартиру, которую, к примеру, уже продали, или же если квитанция не пришла, но по закону недвижимость должна облагаться налогом, нужно обратиться в местное отделение Фискальной службы.

Налог взимается раз в год. Кроме того, владельцам большого жилья (более 300 квадратных метров для квартир и 500 – для домов) придется дополнительно заплатить 25 тысяч гривен. К примеру, владельцу квартиры площадью 310 квадратных метров в Киеве до 1 июля должна прийти платежка на 28 тысяч гривен. К слову, "налог за роскошь" в размере 25 тысяч придется платить и за автомобили, которые стоят больше 750 минимальных зарплат (1 миллион 33 тысячи гривен).

Если не заплатить налог до 28 августа, налоговый инспектор может в счет долга наложить на часть имущества в налоговый залог. Если налог не уплачивается длительное время, имущество продают по решению суда. Кроме того, за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 212 УКУ).

Новый налог на пенсию

Кабинет министров анонсируют запуск накопительного уровня пенсионной системы. Если это удастся сделать, украинцам придется дополнительно платить несколько процентов от своего дохода на индивидуальный пенсионный счет. Собранные средства можно будет потратить после выхода на пенсию.

Если накопительный уровень запустят, украинцам младше 35 лет придется в 2017-м дополнительно платить 2%, а в 2022-м – 7% от зарплаты. Украинцы старше 35, но младше 55 лет могут добровольно присоединиться к накопительной системе и выплачивать взносы.

."Сделать так, чтобы пенсионеры получали достойные пенсии только за счет солидарной системы, невозможно. К этому выводу приходили и 20 лет назад, но никто не имел политической воли, чтобы изменить ситуацию. Чтобы сделать пенсионеров богатыми, нужно запустить еще две колоны: обязательный и добровольные накопительный уровни", – поясняет эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко считает: на данный момент нет смысла запускать накопительную систему, более того, эксперт уверена, что никакой возможности сделать это в 2017 году нет.

"Конечно, не запустится. Это исключено. И в меморандуме, которые подписывали наши руководители страны с МВФ, написано, что Украина пока что воздержится от накопительного уровня. У нас в законе второй уровень прописан давно, но там нет никаких дат. В законопроектах были даты, но законопроекты так и остались законопроектами", – поясняет эксперт.

Николай Шамбир также предположил, что запустить накопительный уровень пенсионной системы в этом году не удастся. "Верховной Раде есть законопроект, который говорит о внедрении накопительной системы с июля 2017 года. Конечно, он был подан уже давно. Однозначно можно сказать, что от принятия решения о запуске накопительной системы до самого запуска должно пройти около года", – считают в ПФ.