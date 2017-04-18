Сбербанк снял ограничения для украинских клиентов

Сбербанк отменил все временные лимиты на осуществление наличных и безналичных операций по карточным счетам физических лиц в национальной и иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Начиная с 14 апреля выдача наличных средств, расчет в торгово-сервисной сети и сети Интернет, а также переводы средств на другие счета и карточки будут осуществляться без ограничений по сумме", – сообщили в Сбербанке.

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно санкций против банков с российским капиталом. Санкции начали действовать с 23 марта. Под санкции попали Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank. При этом введение санкций подразумевает запрет на любые операции в пользу материнских банков, в том числе предоставление межбанковских кредитов, депозитов, покупка ценных бумаг, запрет выплат дивидендов и другие операции.

Сбербанк также столкнулся с блокированием отделений в Украине, из-за чего и были введены временные ограничения.

27 марта также стало известно, что консорциум инвесторов, состоящий из латвийского Norvik Bankа и белорусской частной компании, приобретает 100% акций украинской "дочки" Сбербанка.