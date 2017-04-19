Монетизации субсидий в Украине придется подождать – Рева

Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"В наших реалиях, я считаю, это (монетизация субсидий для населения. – Ред.) может быть через 3-4 года", – сказал министр.

По словам Ревы, на данном этапе государству будет сложно обеспечить оперативное открытие 7 млн банковских счетов для монетизации получателям субсидий. Кроме того, с учетом высоких цен на жилищно-коммунальные услуги относительно доходов населения, государству будет крайне сложно проконтролировать целевое использование гражданами средств, полученных в рамках монетизации.

Напомним, в опубликованном 4 апреля тексте Меморандума Украины с МВФ правительство взяло на себя обязательства до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.

По данным Минсоцполитики, программой жилищных субсидий в текущем отопительном сезоне 2016-2017 годов воспользовались 7,4 млн семей.

В то же время вице-премьер-министр Украины Павел Розенко уверен, что монетизация субсидий усложнит процедуру их оформления, что идет в разрез с политикой Кабмина.