В Украине заметно изменятся тарифы на воду

Вчера, 16:27

В зависимости от поставщика услуги цены могут как вырасти, так и упасть

Тарифы на воду изменятся. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Тарифы на воду изменятся. Фото: "Сегодня"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует в 2017 году существенно изменить тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Согласно расчетам Нацкомиссии, тариф на водопотребление (сумма тарифов на водоснабжение и водоотвод) для разных компаний изменится в пределах от -1,93% до +56,22%.

Причинами корректировки тарифов является индексация (согласно госпрогнозу) затрат на топливно-энергетические ресурсы, реагенты, услуги подкачки воды.

Кроме того планируется учесть изменение объемов отпуска воды, изменение размеров налогов и сборов, минимальной зарплаты, затрат на покупку воды у других предприятий. Помимо этого, в тарифе ряда компаний будут учтены их дополнительные затраты января-июля 2016 года по электроэнергии и уплате налогов.

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В средневзвешенной структуре тарифа на водопотребление 2017 года 38,2% составляют затраты на оплату труда; 27,4% – затраты на электроэнергию; 21,2% – налоги, сборы, банковские услуги, поверка счетчиков в частном секторе, покупная вода; 6,5% – амортизация; 4,5% – затраты на ремонт (материалы); 0,7% – прибыль (проценты за пользование кредитами).

Напомним, ранее цены на водоснабжение в Украине повышались из-за роста тарифов на электричество примерно на 15%.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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