Как и когда арендовать квартиру: украинцев ждет резкое подорожание

В Украине, согласно официальным данным, больше 400 тысяч семей снимают квартиры. При этом по оценкам экспертов в крупных городах в съемном жилье живет каждый пятый. Риелторы прогнозируют: летом стоимость аренды взлетит на 20-30%. Сайт "Сегодня" выяснил, как и почему изменится стоимость аренды для украинцев и почем продаются квартиры.

Почем квартира

Ситуация на рынке недвижимости – лакмусовая бумага для всей экономики страны, рассказывают эксперты. Чем богаче украинцы, тем дороже квартиры. Логика простая: если предложение не меняется, а количество покупателей растет – цены ползут вверх. Рынок рекордно просел в 2014-м и до сих пор не поднялся до докризисного уровня. Если в 2013 году украинцы продали больше 281 тысячи квартир, в 2015-м количество сделок сократилось до 102 тысяч, сообщает Минюст. Драйвером рынка недвижимости остается Киев, в столице проходит каждая десятая сделка купли-продажи.

Чтобы заинтересовать покупателя, владельцам недвижимости пришлось снижать цены.

"Вторичка привязана к курсу доллара. Все просто: курс взлетел, украинцы обеднели. Я помню, как квартиры простаивали по несколько месяцев и больше, пока хозяева не решались сбить цены на пару тысяч долларов. Сейчас цены растут. Но до 2013-го еще далеко", – рассказывает риелтор Максим Бабуряк.

Как подсчитали аналитики одного из порталов недвижимости, средняя стоимость квартиры в Украине (в расчет брались только крупные города) – 27 тысяч долларов (чуть больше 729 тысяч гривен). Первенство в списке городов с самыми дорогими квартирами традиционно занимает столица. Здесь средний ценник на однокомнатную квартиру достиг 43 тысяч долларов. Следом за Киевом – Одесса и Львов.

Самый дешевый вариант – купить квартиру в строящейся многоэтажке. При этом никто не может гарантировать, что дом сдадут в эксплуатацию вовремя. Если в готовой квартире квадратный метр стоит 700-1000 долларов (зависимо от района и состояния квартиры), то в новостройке за квадрат можно отдать 400-600 долларов. "Есть варианты еще дешевле, но тогда возникают вопросы: почему так дешево? Не сэкономили ли на материалах? Как долго простоит такой дом?", – поясняет эксперт.

Аренда квартир взлетит летом

Если раньше квартира могла простаивать и владельцы особо не переживали по этому поводу, рассказывает Максим Бабуряк, сейчас пустующая квартира – роскошь. "Если даже есть счетчики на воду, свет и газ: не пользуетесь и платить не нужно, то за отопление все равно придется отдать несколько тысяч гривен", – поясняет эксперт рынка недвижимости.

"Если даже есть счетчики на воду, свет и газ: не пользуетесь и платить не нужно, то за отопление все равно придется отдать несколько тысяч гривен", – поясняет эксперт рынка недвижимости.

На рынке аренды недвижимость дорожает примерно на уровень инфляции. При этом есть "высокий сезон" – после новогодних праздников и до конца мая – в этот период рынок "оживает" и квартиры дорожают, и "пик" – в конце лета. Когда в крупные города приезжают иногородние студенты, сезонные рабочие – спрос растет и ценники вместе с ними. Этим летом, считает Максим Бабуряк, квартиры могут подорожать на 20-30%.

"К Евровидению, скорее всего, подорожают квартиры посуточно и квартиры в центре города. Я не думаю, что из-за этого конкурса как-то изменится стоимость жилья на Троещине, например. Это временный фактор", – отмечает Максим Бабуряк.

За год цены на аренду квартир в столице выросли примерно на 20%. "Если брать 2016-й год, произошел рост приблизительно на 20%. Но точной статистики нет. Это не фондовый рынок, не все вносят данные в реестры. Нужно понимать, что на рынок влияет много факторов. Допустим, активнее стала экономика. Уже будет совсем другой спрос, или наоборот", – рассказывает представитель Ассоциации риелторов Украины Артур Пилипчук.

Фото: архив

За тысячу гривен можно арендовать квартиру в Донецкой или Луганской областях. От 1500 до 2000 тысяч – в Сумах и Тернополе. Самая дорогая аренда в Киеве (почти 6000 гривен), Одессе (5257 гривен) и во Львове (больше 4000 гривен). Если в январе прошлого года однокомнатную квартиру в столице можно было снять в среднем за 5 453 гривен, то в декабре стоимость аренды увеличилась на 9% — до 5 985 гривен. Примерно так же — на 8% — подорожали "двушки" — с 7 908 до 8 гривен.

На рынке аренды недвижимости в столице можно найти варианты всего за три тысячи гривен в месяц. Правда, при этом придется жить в квартире без какого-либо ремонта, или же платить еще меньше, но при этом делать ремонт самостоятельно.

"Предлагаем самостоятельно сделать под себя минимальный бюджетный ремонт ( возможно также использование под офис) на следующих условиях аренды: оплата ( при условии косметического ремонта) первый год: 1000 гривен + коммуналка, второй год – 2000 гривен + коммуналка. Без проведения ремонта – 3000 гривен + комманулка", – говорится в объявлении. Квартира находится недалеко от станции метро Дорожичи.

За три тысячи гривен также можно найти гостинку на окраине города. "Сдам однокомнатную гостинку в хорошем состоянии для девушки или женщины. В квартире есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Рядом ТЦ "Квадрат". До метро Минская или Оболонь 10 минут проехать", -говорится в объявлении.

Фото: OLX

"За три тысячи гривен можно найти варианты. Но это будет экстремально – или жить в квартиры без внутренней отделки, или самому делать ремонт. Я никому не советую снимать квартиру дешевле 4500-5000 гривен. Если дешевле – значит есть явные проблемы с жильем", – рассказывает Максим Бабуряк.

"За три тысячи гривен можно найти варианты. Но это будет экстремально – или жить в квартиры без внутренней отделки, или самому делать ремонт. Я никому не советую снимать квартиру дешевле 4500-5000 гривен. Если дешевле – значит есть явные проблемы с жильем", – рассказывает Максим Бабуряк.

На столичном рынке недвижимости есть варианты и для украинцев с высоким достатком. Так, за пять тысяч долларов можно снять квартиру в Печерском районе с общей площадью больше 180 квадратов.

Фото: OLX

"Свой бассейн и спа-зона, фитнес-центр, теннисный корт и детская площадка. Просторные апартаменты – три спальни, кухня-гостиная с выходом на террасу, два санузла, кондиционирование, две гардеробные комнаты, панорамные окна, непревзойденные пейзажи, двухуровневый паркинг с прямым доступом к лифту. Рядом ботанический сад. Выполнен современный качественный ремонт с использованием натуральных материалов. Квартира укомплектована встроенной мебелью и техникой от известных мировых брендов", – говорится в объявлении.

Как правильно снять квартиру

Большинство объявлений об аренде жилья на популярных сайтах оставляют посредники. Деньги за свои услуги риелторы берут с квартирантов. В каждом городе действует своя "такса" на брокерские услуги. К примеру, в Киеве помощь риелтора обойдется в 50% от месячной аренды квартиры, во Львове брокеры берут 100%.

Риелтор обязан вместе с владельцем показать квартиру, а после оформить договор аренды. Помимо этого, в обязанности брокера входит проверка документов, подтверждающих право собственности на недвижимость. Чтобы не попасться на удочку недобросовестных риелторов.

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