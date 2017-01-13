Почем жилье: что будет с ценами на аренду квартир в 2017-м

Цены на аренду недвижимости в этом году могут вырасти на 10%, предполагают эксперты

В Украине рынок недвижимости за последние несколько лет "просел" до рекордных показателей. Цены на аренду недвижимости в этом году значительно не изменятся, предполагают эксперты. В среднем цены могут вырасти на 10%, при условии экономического роста. Однако, если инфляция окажется выше прогнозируемой, снять недорогую квартиру будет сложнее. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, почем можно снять квартиру и как изменятся цены в следующем году.

Почем квартира

В Киеве однокомнатную квартиру можно арендовать за 4500-5000 гривен в месяц. При этом квартиранту придется сразу заплатить за первый и последний месяц аренды – то есть 9000-10 000 гривен. Помимо этого, если недвижимость помог найти риелтор, еще 50% от стоимости месячной аренды придется заплатить за его услуги. Примерно такие же цены, отмечает риелтор Максим Бабуряк, были и в прошлом году. В отопительный сезон, поясняет эксперт, цены на аренду не пересматривают.

Квартиру на окраине города, без ремонта и со старой мебелью можно арендовать за 3000 гривен в месяц. "Чаще всего сейчас хотят квартиры возле метро, с небольшой отапливаемой площадью. Тут акцент именно на слово "отапливаемой". Тарифы сейчас высокие, будут расти и дальше. Поэтому важно для квартирантов, чтобы суммы в платежках не были слишком высокими. Иногда коммуналка может доходить до 50% от стоимости аренды. То есть это важно, какой метраж у квартиры", – рассказывает Максим Бабуряк.

"Чаще всего сейчас хотят квартиры возле метро, с небольшой отапливаемой площадью. Тут акцент именно на слово "отапливаемой". Тарифы сейчас высокие, будут расти и дальше. Поэтому важно для квартирантов, чтобы суммы в платежках не были слишком высокими", – рассказывает Максим Бабуряк.

Квартира за 3000 гривен. Фото: архив

Киевский риелтор, который специализируется на аренде элитного жилья, Евгений отмечает: рынок дорогой недвижимости меньше реагирует на колебания рынка. Практически всегда цены на элитное жилье закреплены в долларах. Квартиру в центре, с хорошим ремонтом и метражом более 100 квадратных метров можно снять за две-три тысячи долларов.

"Есть квартиры и за восемь тысяч долларов. Всегда есть состоятельные украинцы, которые не планируют вкладывать средства в покупку квартиры. Некоторые хотят себе квартиру уровнем не ниже той, которую можно снять за восемь тысяч долларов. Кто-то только задумывается о покупке дорогой недвижимости, кто-то откладывает средства или пережидает, что будет на рынке, ищет варианты. Одним словом спрос есть", – рассказывает Евгений.

Столичный рынок жилья располагает вариантами как для украинцев со средним достатком, так и для зажиточных квартирантов. Последним, отмечают эксперты, отдельно платить за коммунальные услуги не стоит – их покрывает стоимость самой аренды.

Квартира за 8000 долларов. Фото: архив

"Часто сейчас с квартирами предлагают и бесплатных домохозяек, которые будут приходить несколько раз в неделю и убирать. Если квартира, например, пятикомнатная – это бывает очень кстати. Если квартира стоит больше трех тысяч долларов в месяц, можно требовать от собственника дополнительных "плюшек", – отмечает риелтор.

Что будет с ценами

"Я не думаю, что в этом году будут существенные изменения в стоимости аренды. Сейчас между квартирантами и владельцами квартир сложились на рынке в основном доверительные отношения. Конечно, в отопительный сезон практически никто стоимость аренды не повышает. Здесь важно, что в сегменте дешевого жилья квартиранта сами оплачивают коммуналку", – рассказывает Максим Бабуряк.

Рынок недвижимости – главный маркер состояния экономики в стране. Если зарплаты и количество рабочих мест будет расти, вместе с этим подорожают и квартиры. "Здесь зависит от спроса и предложения. Если покупательская способность у украинцев останется не настолько высокой, то и владельцы квартир не смогут повышать цены. Учитывая, что все-таки нам обещают рост экономики, можно предположить, что в среднем по году цены и могут вырасти процентов на десять", – предполагает риелтор.

"Учитывая, что все-таки нам обещают рост экономики, можно предположить, что в среднем по году цены и могут вырасти процентов на десять", – предполагает риелтор.

Традиционный скачок цен ожидается в конце лета – из-за студентов и временных рабочих вырастет спрос, найти квартиру будет сложнее, и цены поползут вверх. При этом, как говорит Максим Бабуряк, если инфляция будет выше запланированного показателя (согласно бюджету страны – 8,1%), цены могут расти быстрее.

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В то же время цены на элитное жилье будут расти вместе с курсом доллара в Украине. "Там цены закреплены в долларах. И если, например, доллар подорожает в Украине, пропорционально вырастет и стоимость аренды такой недвижимости", – рассказывает риелтор Евгений.

К слову, за прошлый год аренда подорожала на 10-15%, говорится в исследовании M2bomber.com. "Девальвация гривни заставляла собственников квартир предпринимать шаги в сторону индексации цен. Но, с другой стороны – экономический кризис уменьшил количество платежеспособного населения страны (теперь арендатели чаще ищут квартиры подальше от центра, на периферии, без евроремонта)", – говорится в итогах исследования.



Незначительно под конец года уменьшилось и само количество квартир, которые сдают в долгосрочную аренду. Это может быть связанно и с новогодними праздниками (в этот период хозяева могут сдать квартиру на несколько дней (посуточно), а заработать как за месяц).

Напомним, несколько дней назад Кабинет министров Украины упростил процедуру по переоборудованию и перепланировке жилья. Об этом сообщает пресс-служба Минрегионстроя. Теперь при выполнении работ, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции, получать разрешительные документы не нужно.

"Постановлением правительства мы упростили правила пользования помещениями жилых домов и общежитий. Отныне владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с владельцем, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов", – заявил вице-премьер-министр,- министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время заседания правительства.