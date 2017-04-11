Омелян надеется, что Балчуна уволят в ближайшие недели

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает, что Кабинет министров Украины до конца месяца уволит главу "Укрзализныци" Войцеха Балчуна. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Омелян считает, что для решения проблем "Укрзализныци" нужны кадровые решения от Кабмина.

"Это проблемы управленческого характера. Команда, к сожалению, не дала необходимых результатов. Ее уволить надо было давно. Я надеюсь, что в этом месяце будут приняты соответствующие решения на уровне Кабмина", — заявил Омелян.

Кроме того, по словам Омеляна, что основная проблема "Укрзализныци" состоит в том, что не хватает локомотивов и вагонов.

"Хроническая проблема одна и та же: локомотивов не хватает, вагонов не хватает. Здесь вопрос, в первую очередь, управленческий. Как только будет изменена команда на качественную, мы сможем говорить о том, что мы готовы идти навстречу бизнесу. К сожалению, Одесская железная дорога на протяжении последнего месяца не смогла обеспечить нормальную работу около десяти поездов, что привело к колоссальным убыткам. Об этом в прессе не говорится, но это печальный факт. Подобная ситуация дважды была в марте. Сейчас это уже третий раз. Такие вещи недопустимы", — сказал он.

Напомним, ранее Омелян заявил, что хочет узнать о формировании цены на туалеты для поездов, которые планирует закупить "Укрзализныця" за 1 миллион гривен за штуку.