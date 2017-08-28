Qatar Airways начинает летать в Украину

Сегодня, 11:47

Первый рейс авиакомпании запланирован уже на сегодня

Qatar Airways начнет летать из Украины. Фото: Connections
Qatar Airways начнет летать из Украины. Фото: Connections

С сегодняшнего дня, 28 августа, авиакомпания Qatar Airways начнет осуществлять рейсы из Украины. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Руководитель авиационного подразделения Мининфраструктуры Галина Винарчук покидает министерство и начинает свою работу в качестве коммерческого менеджера, руководителя представительства в Украине авиакомпании номер один в мире Qatar Airways, первый рейс которой из Украины полетит уже 28 августа", – написал Омелян на своей странице в Facebook.

С 28 августа авиакомпания Qatar Airways будет осуществлять ежедневные полеты из Дохи в "Борисполь" и обратно.

Омелян отметил, что Винарчук была назначена на должность по результатам конкурса.

Как ранее сообщалось, Украина планирует создать собственный лоукост. При этом в проекте ожидается участие иностранных инвесторов.
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"Сегодня"

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