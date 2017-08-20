Заграница по дешевке: как объехать весь Иран за 750 долларов

Киевлянка Юлия Карнаух и ее спутники провели в Иране 11 дней. Чтобы увидеть побольше, компания в отель приходили за полночь, а в шесть утра уже была на ногах. "Еще до поездки стало понятно, что 11 дней — это очень мало для такой огромной страны. Но дешевые авиабилеты уже были куплены, менять сроки не получалось. Так и возник сумасшедший график", — объяснила путешественница.

ПЕРЕЛЕТ. Ключевым аргументом в пользу путешествия были акционные авиабилеты ($100) на сайте азербайджанской авиакомпании. Покупали их в январе, вылет был в мае. Перелет был со стоповером (остановка по маршруту более чем на 24 ч.) в Баку. Для сравнения: стоимость таких же, но "обычных" билетов (при покупке за месяц) стартует от $260.

ВИЗА. Получали по прилете. Для нее нужна страховка. Ее сделала в Украине за 160 грн (на бланке должна быть обозначена страна поездки — Иран). Еще 80 евро наличными отдала за саму визу. Понадобилось также письмо, подтверждающее бронь в отеле. В нашем случае был забронирован хостел в Тегеране на 1 ночь. После прилета сразу пошла к окошку "страхование", шлепнула печать на свой полис (таковы правила). Потом получила квитанцию, по которой и оплатила визу. Черкнула в выданном бланке свои данные, название отеля, домашний адрес и телефон. Все.

Юлия в горах Ирана

ТРАНСПОРТ: КАК ЕЗДИТЬ ПО ПЕРСИИ

Транспорт в Иране развит хорошо.

АВТОБУС. В междугородных автобусах — широкие ряды, далеко откидывающиеся кресла. Но в них отсутствуют туалеты! И почти нет остановок по маршруту. Приходится терпеть без туалета по 6—7 часов! Пожалуй, это единственное негативное впечатление от Ирана.

В путь. Местный автобус

САМОЛЕТЫ. Билеты на внутренние рейсы покупали в Тегеране и Бендер-Аббасе за день до вылета. Удивили огромные размеры самолетов, но салон был загружен полностью. Даже кормили, хоть и незатейливо.

Посадка. На внутренних рейсах огромные лайнеры набиты битком

ТАКСИ. Часто брали такси, причем на дальние расстояния. На троих получалось очень бюджетно. Например, поездка по о. Кешм с 7:00 до 19:00 (300 км) — $66 на троих. Просто горючее у них там копеечное: 1 л бензина стоит $0,25. То есть 37 л топлива стоят $1. Сжиженный газ — еще дешевле.

Такси в Иране вполне доступно

БЫТОВЫЕ ТЕМЫ: ХЛЕБ И ЖИЛЬЕ

В кафе счет на одного — примерно $10. Это за рис, курицу (или рыбу), салат, плюс напиток. Порции в основном большие, так что порой можно брать одну на двоих. На завтрак всегда покупали на всех какой-нибудь лаваш, сыр, тунец. Для этого нас была общая касса. В целом в день примерно уходило в районе $15 долларов на человека. Это и напитки, и фрукты, и кафе. За 11 дней на еду ушло до $200 долларов на человека.

ЖИЛЬЕ. Были наброски, но все решалось на месте: куда едем завтра, в какой город. Поэтому жилье искали на месте. Нужны были только чистая постель, горячий душ, кондиционер. Номера брали с санузлом: чуть дороже, зато приватно. В среднем номер на троих обходился в $40—50.

ИНТЕРЕСНОСТИ: МЕЧЕТИ, ВИТРАЖИ, МОСТЫ И СОНЦЕПОКЛОННИКИ

Наш маршрут по стране начался с Тегерана. Из столицы вылетели на остров Кешм, где провели два дня. Оттуда на пароме — в Бандар-Аббас, на такси поехали в городок Минаб и вернулись в Бандар-Аббас. Оттуда улетели в Шираз. Из этого города сделали вылазки на водопады в Маргуне и в деревню Галат. Затем — ночной переезд в Йезд, после которого был Исфахан. Из этого города вернулись в Тегеран. Кстати, пару слов о столице: насколько понравилась страна, настолько не произвел впечатления Тегеран. Он показался мне несколько безликим, без запоминающихся достопримечательностей. Мы провели там два дня, но хватило бы и одного — город не вдохновил.

ОСТРОВ КЕШМ. Крупнейший остров в Ормузском проливе и в прилегающей части Персидского залива. Он тянется вдоль иранского побережья на 136 км. Остров еще не успел превратиться в скопление дорогих отелей и больше знаменит своими ландшафтами. Спасибо местному таксисту, который завез нас на местную верфь, выглядящую, как иллюстрация к "Острову погибших кораблей": рядом есть и брошенные суда, и строящиеся корпуса.

Кешм. Здесь все еще строят традиционные суда

МИНАБ. Колоритный городок в 90 км от Бандар-Аббаса, недалеко от границы с Пакистаном. Здесь я увидела другой, абсолютно не туристический Иран. В Минабе живут иранские арабы — "бандари". Их женщины одеваются во все яркое, кричащее и носят особые маски — "бурка", которые закрывают лица не только от сторонних взглядов, но и от жгучего солнца.

Иранки обожают пластику лица

ШИРАЗ. Шестой по численности город на юге страны. Всегда считался городом поэтов и цветов, сейчас стал одним из туристических центров Ирана. Одно из самых знаменитых сооружений города — мечеть Насир-ол-Мольк. Мне казалось, что после пары десятков увиденных в поездке мусульманских храмов мое восприятие уже притупилось. Но эта мечеть все-таки смогла удивить! Мы пришли туда к семи утра, чтобы увидеть, как в лучах утреннего солнца переливаются краски на изразцах и витражах внутри мечети. Оказалось, что явились рано: солнце было еще низко для того, чтобы интерьер мечети проявился во всей красе. А вот сады Эрам разочаровали: раньше они были парком каких-то аристократов, а сейчас там — городской ботсад. Классический развод для туристов: с иностранцев взимают приличную плату за вход, хотя в Ширазе много бесплатных парков, не хуже Эрама.

Шираз. Мечеть Насир-ол-Мольк

МАРГУН. Самый известный и популярный у иранцев водопад страны. Путешествие к нему заняло целый день, но не пожалели нисколько. Одни пейзажи в пути чего стоят!

Тропа к водопадам Маргун

ГАЛАТ. Затерянная деревушка в 20 км от Шираза. Некоторым домам здесь сотни лет, а самому поселению — больше тысячи. Некогда люди покинули это место, но потом пришло осознание, что жить здесь хорошо. И началось постепенное возрождение деревеньки. Сейчас реставрируют здания, переделывают старые дома под кафе и отельчики для иранцев. Креативные и богатые личности даже выкупают здесь землю и строят дома. Сюда пока не возят иностранных туристов. И правильно делают — нечего нарушать аутентичность места.

ЙЕЗД. Один из наиболее древних городов Ирана, в 250 км от Исфахана. Здесь на большой площади хорошо сохранилась старинная застройка. Кроме того, Йезд — один из центров зороастрийской общины (огнепоклонников) в этой стране. Но в реальности город прекрасен только с высоты птичьего полета. Снизу выглядит довольно обыденно.

ИСФАХАН. Третий по величине город после Тегерана и Мешхеда. Здешняя площадь Накш-э-Джахан — вторая по величине в мире после Тяньаньмэнь в Пекине. Вечерами здесь семьи устраивают пикники на травке, днем дети плещутся в бассейнах и фонтанах. Впечатлили арочные мосты через р. Зайенде-Руд. Но и тут не обошлось без ложки дегтя: как-то после тяжелого, насыщенного дня радостно опустила ноги в бегущую воду... И ощутила пакеты, и пластик, и кучу всякого мусора, "водящегося" в реке. В общем, наслаждайтесь мостами и рекой сугубо визуально!

Исфахан. Вид на город и окрестности с площадки у подножия храма солнцепоклонников

Гигант. Накш-э-Джахан — вторая по размеру площадь в мире

Мост. Смотрится отлично, но вода грязновата