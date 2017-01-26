Чего ждать от "копов" на улице: юрист рассказала о правах и обязанностях правоохранителей

Сегодня, 05:39

Адвокат пояснила, как должны вести себя полицейские, которые прибыли на вызов 

Юрист рассказала об обязанностях полиции. Фото: архив
Юрист рассказала об обязанностях полиции. Фото: архив

В Киеве уже полтора года работает новая патрульная полиция, которая дала старт реформе правоохранительных органов. На данный момент новая полиция работает во всех крупных городах Украины. Несмотря на это, по данным Генпрокуратуры, преступность в стране растет: количество зарегистрированных правонарушений за последний год увеличилось на 20%. Партнер АО "Клочков и партнёры", адвокат Анастасия Гурская в комментарии "Сегодня.ua" рассказала, как должны вести себя полицейские, прибывшие на вызов .

Согласно закону "О Национальной полиции", первые действия полицейского должны быть направлены на помощь пострадавшему и прекращения правонарушения. "Само собой, сотрудник полиции по приезду обязан зафиксировать происшествие и фактически сделать первичную проверку фактов, указанных при обращении в полицию пострадавшим, взять пояснения у пострадавшего и у других очевидцев правонарушения, взять контактные данные лиц, которые в дальнейшем могут быть опрошены как свидетели или могут посодействовать расследованию в случае необходимости", – рассказывает адвокат.

Кроме того, полицейский обязан в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь пострадавшему или любому, кто в ней нуждается. Если есть угроза безопасности или общественному порядку, украинцы могут обращаться не только к полицейским, которые прибыли на вызов, но и к любому правоохранителю, например, остановить патрульный экипаж.

"У пострадавшего в случае совершения какого-либо преступления в отношении него или же наличия угрозы безопасности, есть право обратиться за неотложной помощью к любому сотруднику полиции независимо от вызова патрульной полиции, а также право на совершение необходимых действий со стороны полицейского в случае возможности предотвратить продолжение преступления и фиксацию обстоятельств, которые стали причиной вызова полиции", – отмечает Анастасия Гурская.
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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