Что делать, если вам отказываются заменить бракованный мобильный телефон

Сегодня, 05:26

Если продавец не спешить производить замену, вы в праве потребовать выплату неустойки

Неустойка. За каждый день задержки — 1% от стоимости товара. Фото: З. Джавахадзе/ТАСС
Неустойка. За каждый день задержки — 1% от стоимости товара. Фото: З. Джавахадзе/ТАСС

"Я купила телефон, но через 4 дня обнаружились недостатки. Я отнесла его обратно в магазин, чтобы отремонтировали по гарантии. Прошло 15 дней — и его вернули, но через полтора часа дефект снова появился. Я написала заявление на обмен другого телефона, но мне отказали, и снова его ремонтируют. Звоню и спрашиваю, когда вернут, а мне отвечают: то деталь ищут, то ответ на их запрос не пришел... Со дня сдачи в ремонт прошло 35 дней, как мне быть и как правильно поступить?" — Дарья К.

Отвечает Оксана Мардак, помощник адвоката АК "Чевгуз и партнеры":

"Если вы купили товар ненадлежащего качества, его гарантийный ремонт должен провести продавец (или производитель) в течение 14 дней с даты предъявления требования потребителем (или по соглашению сторон, в другой срок). Если недостаток не устранен и снова проявляется, потребитель имеет право требовать замены товара на аналогичный, из числа имеющихся у продавца (производителя). Это предусмотрено ст. 8 Закона Украины "О защите прав потребителей".

Стоит отметить, что продавец не имеет права отказать в рассмотрении заявления (или претензии). При наличии товара продавец обязан заменить бракованный товар. В случае отсутствия товара требование потребителя о его замене подлежит удовлетворению в двухмесячный срок с момента подачи соответствующего заявления. То есть, если вы требовали заменить товар, и такой же товар в период требования присутствовал в магазине — то продавец обязан был немедленно заменить бракованный телефон. Вы можете подать это заявление повторно. Важно, что за каждый день задержки выполнения требования о предоставлении товара аналогичной марки и за каждый день задержки устранения недостатков сверх установленного срока (14 дней) потребителю выплачивается неустойка в размере 1 процента от стоимости товара.

Потребитель также вправе потребовать возврата средств, уплаченных за товар ненадлежащего качества, если ни одно из требований не выполняется. А если продавец отказывается возвращать уплаченные средства — потребитель имеет право подать в суд".
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Источник:

"Сегодня"

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