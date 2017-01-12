Данилюк не хочет возвращать случайно ликвидированную налоговую милицию

Министерство финансов на днях внесет на рассмотрение Кабинета министров законопроект о создании финансовой полиции, а легализовывать налоговую милицию уже не нужно. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"В конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговою милицию вне закона с 1 января 2017 года", – написал Данилюк на своей странице в Facebook.

По словам министра, возвращаться налоговой милиции при этом не нужно.

"Стоит ли исправлять ошибку, опять легализуя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Нужно двигаться только вперед", – считает Данилюк.

Данилюк отметил, что разработка соответствующего законопроекта уже завершена. Документ предусматривает ряд принципов, опираясь на которые и планируется создание Финансовой полиции:

замена силового подхода аналитическим;

сокращение штата с 15 тысяч до 2,5 тысяч человек;

невмешательство в работу честного бизнеса;

обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую комиссию, при чем число представителей силового блока в штате не должно превышать 25%;

зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлечь лучшие кадры.

"Мы планируем подать проект закона на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после утверждения направить законопроект в парламент. В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все-таки избежали "технических ошибок", – отметил Данилюк.

Напомним, во вступившем в силу 1 января 2017 года Налоговом кодексе налоговая милиция оказалась ликвидированной. Народный депутат Татьяна Острикова предлагает три варианта решения проблемы: получить разъяснение о том, что это техническая ошибка, внести изменения в Налоговый кодекс или одобрить закон о финансовой полиции.