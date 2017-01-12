Данилюк не хочет возвращать случайно ликвидированную налоговую милицию
Министр финансов призывает Раду сразу принять закон о финполиции
Министерство финансов на днях внесет на рассмотрение Кабинета министров законопроект о создании финансовой полиции, а легализовывать налоговую милицию уже не нужно. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк.
"В конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговою милицию вне закона с 1 января 2017 года", – написал Данилюк на своей странице в Facebook.
По словам министра, возвращаться налоговой милиции при этом не нужно.
"Стоит ли исправлять ошибку, опять легализуя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Нужно двигаться только вперед", – считает Данилюк.
Данилюк отметил, что разработка соответствующего законопроекта уже завершена. Документ предусматривает ряд принципов, опираясь на которые и планируется создание Финансовой полиции:
- замена силового подхода аналитическим;
- сокращение штата с 15 тысяч до 2,5 тысяч человек;
- невмешательство в работу честного бизнеса;
- обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую комиссию, при чем число представителей силового блока в штате не должно превышать 25%;
- зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлечь лучшие кадры.
"Мы планируем подать проект закона на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после утверждения направить законопроект в парламент. В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все-таки избежали "технических ошибок", – отметил Данилюк.
Напомним, во вступившем в силу 1 января 2017 года Налоговом кодексе налоговая милиция оказалась ликвидированной. Народный депутат Татьяна Острикова предлагает три варианта решения проблемы: получить разъяснение о том, что это техническая ошибка, внести изменения в Налоговый кодекс или одобрить закон о финансовой полиции.
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