Как с новым законом приватизировать комнату в общежитии

Законодатели надеются, что новый закон позволит приватизировать жилье сотням тысяч украинцев, которые живут в общежитиях

Почти два миллиона украинский сейчас живут в общежитиях, и половина из них не приватизировала свое жилье. Проблему должен решить новый закон, который народные депутаты приняли на прошлой неделе.

Приватизировать такие квартиры парламент разрешил прошлой неделе – узаконить свои права смогут украинцы, которые живут в комнатах более пяти лет. У жителей должно быть ордер, договор аренды или чеки за оплату комнаты.

Новый закон позволит приватизировать комнаты более полумиллиону украинцев, однако эксперты по недвижимости называют его несовершенным.