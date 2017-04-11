Как с новым законом приватизировать комнату в общежитии
Законодатели надеются, что новый закон позволит приватизировать жилье сотням тысяч украинцев, которые живут в общежитиях
Почти два миллиона украинский сейчас живут в общежитиях, и половина из них не приватизировала свое жилье. Проблему должен решить новый закон, который народные депутаты приняли на прошлой неделе.
Приватизировать такие квартиры парламент разрешил прошлой неделе – узаконить свои права смогут украинцы, которые живут в комнатах более пяти лет. У жителей должно быть ордер, договор аренды или чеки за оплату комнаты.
Новый закон позволит приватизировать комнаты более полумиллиону украинцев, однако эксперты по недвижимости называют его несовершенным.
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