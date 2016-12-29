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Порошенко поддержал закон о создании Экспортно-кредитного агентства

Вчера, 22:17

Документ с подписью президента поступил в парламент в среду

Петр Порошенко, фото РБК-Украина
Петр Порошенко, фото РБК-Украина

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта" (проект №2142а), который предусматривает создание в Украине Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Рады.

Как отмечается, документ с подписью президента поступил в парламент в среду.

Напомним, 20 декабря Рада поддержала проект закона во втором чтении и в целом.

Законопроект определяет принципы государственной поддержки экспортной деятельности путем страхования, перестрахования, обеспечения, частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам с целью создания условий для осуществления масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения на внешние рынки, обеспечение защиты украинских экспортеров от рисков неплатежей и финансовых потерь и повышения конкурентоспособности украинских производителей на мировых рынках.

Документом предусмотрено, что для стимулирования экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения Кабинет Министров Украины создает Экспортно-кредитное агентство (далее – ЭКА), которое на добровольной основе осуществляет страхование, перестрахование, предоставляет гарантии по договорам, которые обеспечивают развитие экспорта, а также участвует в реализации программы частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам.

Законодательным актом определено терминологию относительно внедрения государственной поддержки экспорта; задачи, направления и принципы государственной поддержки экспортной деятельности.

Согласно проекту Закона, основными задачами государственной поддержки экспортной деятельности являются:

1) создание системы страхования и гарантирования коммерческих и некоммерческих рисков при проведении экспортных операций;

2) расширение долгосрочного экспортного кредитования;

3) создание механизма частичной компенсации процентной ставки по экспортным кредитам.

Законопроектом определены органы управления и контроля ЭКА; виды и условия деятельности ЭКА; источники финансирования ЭКА; сферы поддержки и тому подобное.

Также, проект закона предусматривает публичность деятельности Экспортно-кредитного агентства, определяет порядок и условия предоставления государственной финансовой поддержки экспортной деятельности.
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