Порошенко подписал один из важнейших законов судебной реформы в Украине
Президент поставил свою подпись под законом о Высшем совете правосудия
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О Высшем совете правосудия" во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем главы администрации президента Алексеем Филатовым. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Глава государства отметил, что 2016 год стал определяющим в решительных действиях по реформированию судебной системы: были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, основан новый орган – Высший совет правосудия (ВРП).
"Орган, который убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, убирает Верховную Раду из механизмов назначения, предоставления согласия на привлечение к ответственности и увольнение судей", – подчеркнул Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что законопроект "О Высшем совете правосудия" получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Европейского союза и США.
"Считаю, что это решительные действия по обеспечению ключевого права украинских граждан – права на справедливость, права на справедливый суд", – подчеркнул он.
Президент добавил, что Высший совет правосудия является одним из ключевых элементов судебной реформы.
Глава государства поблагодарил Верховную Раду, которая прислушалась к его предложению, поддержала этот закон и одобрила его в те сроки, которые позволяют Совету начать полноценную работу уже в 2017 году.
Порошенко также подписал законы о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, в частности, урегулируют вопрос финансирования этого нового органа.
Напомним, закон был принят Верховной Радой 21 декабря 2016 года.
Предусматривается, что Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 – выбирает съезд судей, по 2 – назначает президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.
При этом глава Верховного суда Украины входит в состав Совета по должности. Согласно закону, решения совета могут быть обжалованы только в Верховном суде.
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