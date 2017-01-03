Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Законы Украины
Порошенко подписал один из важнейших законов судебной реформы в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7853/7_main.1483439427.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/7_tn.1483439427.jpg Законы Президент поставил свою подпись под законом о Высшем совете правосудия

Порошенко подписал один из важнейших законов судебной реформы в Украине

Сегодня, 12:29

Президент поставил свою подпись под законом о Высшем совете правосудия

Порошенко с Бенедисюком и Филатовым на подписании закона о Высшем совете правосудия. Фото: president.gov.ua
Порошенко с Бенедисюком и Филатовым на подписании закона о Высшем совете правосудия. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О Высшем совете правосудия" во время встречи с председателем Высшего совета юстиции Игорем Бенедисюком и заместителем главы администрации президента Алексеем Филатовым. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства отметил, что 2016 год стал определяющим в решительных действиях по реформированию судебной системы: были утверждены и вступили в действие конституционные изменения в части правосудия, основан новый орган – Высший совет правосудия (ВРП).

"Орган, который убирает политическую составляющую в судебной ветви власти, убирает Верховную Раду из механизмов назначения, предоставления согласия на привлечение к ответственности и увольнение судей", – подчеркнул Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что законопроект "О Высшем совете правосудия" получил положительные оценки Венецианской комиссии, партнеров из Европейского союза и США.

"Считаю, что это решительные действия по обеспечению ключевого права украинских граждан – права на справедливость, права на справедливый суд", – подчеркнул он.

Президент добавил, что Высший совет правосудия является одним из ключевых элементов судебной реформы.

Глава государства поблагодарил Верховную Раду, которая прислушалась к его предложению, поддержала этот закон и одобрила его в те сроки, которые позволяют Совету начать полноценную работу уже в 2017 году.

Порошенко также подписал законы о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которые, в частности, урегулируют вопрос финансирования этого нового органа.

Напомним, закон был принят Верховной Радой 21 декабря 2016 года.

Предусматривается, что Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 – выбирает съезд судей, по 2 – назначает президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

При этом глава Верховного суда Украины входит в состав Совета по должности. Согласно закону, решения совета могут быть обжалованы только в Верховном суде.
закон, президент, совет, законопроект, Порошенко, судебная реформа, глава государства, судебная система, Петр Порошенко, Бюджетный кодекс, Высший совет юстиции, реформы, Высший совет правосудия

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко подписал один из важнейших законов судебной реформы в Украине". Другие Законы Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко в годовщину дипотношений напомнил США об отказе Украины от ядерного оружия

Сегодня, 10:15

По словам президента, Украина приняла это непростое решение в надежде на выполнение гарантий безопасности

Мир

Французы получили право игнорировать рабочие звонки в нерабочее время. Фото: архив

Во Франции законом запретили беспокоить граждан в нерабочее время

Сегодня, 09:20

Теперь французские работники имеют право игнорировать рабочую почту и звонки в выходные и нерабочие часы

Авторские статьи

Закон. Можно перевозить ребенка в специальном детском кресле, как на заднем, так и на переднем сиденье.

Могут ли оштрафовать за перевозку ребенка в автокресле на переднем сиденье

Сегодня, 05:30

И что делать, если вас незаконно оштрафовали

Политика

Американские сенаторы восхитились украинскими пехотинцами: Весь мир с вами

Вчера, 15:58

Маккейн и Грэм считают, что нельзя позволить Путину победить

Политика

Порошенко с Маккейном в гостях у украинских бойцов. Фото: Facebook

Порошенко поделился впечатлениями от визита сенаторов США на Донбасс

Вчера, 13:50

Глава государства поблагодарил американских высокопоставленных гостей за поддержку украинских военных

Мир

Мальта теперь будет главное в Евросовете. Фото: consilium.europa.eu

Мальта стала главной в Совете ЕС

1 Января, 16:39

Островное государство сменит Словакию, которая была председателем в Евросовете последние полгода 

Политика

У Порошенко рассказали, как ведут переговоры с Россией

1 Января, 15:59

Украина и Россия ведут переговоры исключительно в рамках "нормандского формата" и минского процесса

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко отреагировал на теракт в ночном клубе Стамбула

1 Января, 14:52

Президент осудил действия террориста и заявил, что терроризм должен быть остановлен

Политика

Порошенко встретился с украинскими военными. Фото: пресс-служба президента

Порошенко рассказал, благодаря чему армия перешла на профессиональную основу

1 Января, 11:42

Президент напомнил, что в 2016 году удалось привлечь на контракт в армию 70 тысяч человек

ЖКХ

Как за счет государство утеплить свой дом. Фото: архив

"Коммунальные новшества" 2017-го: кому и сколько государство даст денег

1 Января, 07:34

800 миллионов гривен выделят в Фонд энергоэффективности, еще 400 миллионов потратят на "теплые кредиты"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.