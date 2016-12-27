Порошенко подписал закон, который регулирует финансирование семей патронатных воспитателей
Документ вносит изменения в Бюджетный кодекс
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который был внесен в Верховную Раду Кабинетом министров и принят во втором чтении и в целом 278 голосами народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон определяет механизм оплаты услуг патронатных воспитателей и выплаты социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.
В частности, изменениями Бюджетного кодекса предусмотрено отнесение к расходам, которые осуществляются из бюджетов городов республиканского АР Крым и областного значения, районных бюджетов, бюджетов объединенных территориальных общин расходов на семьи патронатных воспитателей в составе расходов на учебные заведения для граждан, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации.
Закон также предусматривает включение до 1 января 2019 года расходов на оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплату социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя в состав расходов на государственные программы социальной защиты, которые осуществляются за счет соответствующей субвенции из государственного бюджета.
Изменениями в Бюджетный кодекс предусмотрено обеспечение с 1 января 2019 года финансирования за счет расходов местных бюджетов, которые могут осуществляться из всех местных бюджетов, расходов на оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплат социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя в составе расходов на социальную защиту и социальное обеспечение.
Реализация закона будет осуществляться за счет и в пределах средств, ежегодно предусматриваемых Министерству социальной политики Украины по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком".
Эксперимент по осуществлению патроната над ребенком в Украине введен с 1 января 2016 года до 31 декабря 2018 года, в соответствии с законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты детей и поддержки семей с детьми".
Министерством социальной политики предложено на время проведения эксперимента выплаты на оплату услуг патронатного воспитателя и выплату социального пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя осуществлять за счет и в пределах средств вышеуказанной субвенции.
В дальнейшем, после завершения эксперимента, осуществление указанных выплат будет осуществляться за счет собственных средств местных бюджетов.
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