Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных в Украину

Закон разрешает допуск иностранных военных подразделений в страну для учений в 2017 году

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

"26.01.2017 – возвращен с подписью от президента", – говорится на странице соответствующего законопроекта №5636 на сайте Верховной Рады.

Напомним, законодательную инициативу, внесенную президентом, поддержали 236 народных депутатов.

Согласно проекту закона, в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3 тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.

В рамках украинско-американских учений "Си Бриз – 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июле – сентябре 2017 года на срок до 25 суток до 2,5 тыс. военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники.

В рамках украинско-американских учений "Рэпид Трайдент – 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июне – ноябре 2017г сроком до 25 суток до 2тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов.