Порошенко подписал законы о поддержке авиастроения в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, направленные на поддержку отечественной самолетостроительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" и Закон "О развитии самолетостроительной промышленности" по поддержке самолетостроительной отрасли" направлен на ликвидацию неравных условий поставки самолетов отечественного производства по сравнению с импортом иностранных самолетов.

Документ, в частности предусматривает отмену льготных условий ввоза (без налогообложения НДС) на территорию Украины по договорам оперативного лизинга иностранных самолетов массой пустого снаряженного аппарата более 10 тонн, но не более 30 тонн и максимальной вместимостью от 44 до 110 мест.

Закон также предусматривает продление действия льготного режима ввоза товаров, используемых при разработке, производстве, ремонте, модификации, обслуживании изделий авиационной техники на период до 1 января 2025 года.

Кроме того, Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли".

Законом предоставляются субъектам самолетостроения, подпадающих под действие норм статьи 2 Закона Украины "О развитии самолетостроительной промышленности", налоговые льготы для налаживания полномасштабного серийного производства современных отечественных самолетов и улучшение финансового состояния с учетом среднего срока разработки, подготовки и оснащения серийного производства новых самолетов .

Документ предусматривает, что временно, до 1 января 2015 года, освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость по операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров (кроме подакцизных), которые используются для нужд самолетостроительной промышленности, и поставки на таможенной территории Украины результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые выполняются для нужд самолетостроительной промышленности.

Также на указанный срок освобождаются от налогообложения прибыли и уплаты земельного налога субъекты самолетостроения, осуществляющих разработку и / или изготовления конечного составлением летательных аппаратов и двигателей к ним (кроме земельных участков, на которых расположены объекты социального, торгового, сельскохозяйственного назначения и непромышленного строительства).

Согласно Закону, высвобожденные средства (суммы налога, не уплачиваются в бюджет и остаются в распоряжении налогоплательщика) используются на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по самолетостроению, создания или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий.