Рада может провести "день энергоэффективности" – Зубко

Вчера, 14:25

Парламент Украины может выделить день для рассмотрения ряда законов по энергоэффективности, сообщил министр

Верховная Рада может выделить отдельный день для принятия законов по энергоэффективности. Фото: AFP
Верховная Рада может выделить отдельный день для принятия законов по энергоэффективности. Фото: AFP

Верховная Рада Украины может выделить день работы для рассмотрения ряда законов, необходимых для запуска и работы Фонда энергоэффективности. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Мы уже обсудили с депутатским корпусом и профильными комитетами – жилищно-коммунального хозяйства, строительства и топлива и энергетики – возможность посвятить энергоэффективности один день работы Рады, и рассмотреть эти законопроекты пакетом, чтобы дать возможность Фонду заработать", – сказал министр.

Чем выше поднимется энергоэффективность, тем больше будет размер предоставленной помощи

Вице-премьер уточнил, что помимо закона "О Фонде энергоэффективности", речь идет о законах "О коммерческом учете", "О коммунальных услугах" и "Об энергоэффективности зданий".

"Мы планируем запустить Фонд уже с апреля, так как планы на 2016 год по разработке законопроектов, их согласованию и обсуждению мы практически выполнили. Экспертная среда и депутатский корпус поддерживают их", – отметил министр.

Наполнение Фонда энергоэффективности

По его словам, 25 млн евро от Германии и 100 млн евро от Европейского Союза, которые предусмотрены для выделения на поддержку Фонда, будут задействованы для компенсации части затрат украинцев в рамках реализации проектов Фонда.

"Это, по сути, не финансирование самого Фонда, а финансирование проектов, которые будут внедрять украинцы. Единственное условие ЕС – запуск Фонда, только тогда они будут готовы его наполнять", – подчеркнул Г.Зубко.

Он также добавил, что размер компенсаций будет зависеть от изменения класса энергоэффективности зданий при реализации технических проектов, предложенных Фондом.

Чем выше поднимется энергоэффективность, тем больше будет размер предоставленной помощи. Максимальный размер компенсации составит 50% от суммы затрат на реализацию проекта и будет предоставляться в том случае, если здание достигнет высшего класса энергоэффективности.

Сокращение потребления газа

Как отметил глава Минрегиона, украинское правительство поставило перед собой цель сократить годовое потребление газа с 18 до 11 млрд куб. м в течение десяти лет. Объем необходимых вложений для реализации такого задания оценивается в EUR22 млрд.

"Все будет зависеть от того, как эффект от внедрения мероприятий по энергоэффективности будет влиять на валютно-платежный баланс страны и мультипликативный эффект развития экономики. Ведь эти средства вкладываются не только в уменьшение потребления, но и в стройматериалы, работы, инженерные сети. Если на протяжении десяти лет мы будем двигаться по программе энергоэффективности, то сможем вдвое уменьшить потребление газа в жилищном секторе", – сказал Зубко.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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