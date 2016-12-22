Рада решила выделить еще 450 млн грн дотаций шахтам
Государственные шахты получат деньгги, которые должны были пойти на Крым
Верховная Рада Украины решила выделить дополнительно 450 млн грн дотаций государственным угледобывающим предприятиям для погашения долгов по заработным платам.
Соответствующий законопроект №4744 парламент принял в целом на сегодняшнем заседании.
Средства изысканы за счет резервного фонда (270 млн грн) и объемов, ранее планируемых для АРК (180 млн грн).
Напомним, в бюджете на 2017 год предусмотрены дотации для госшахт в объеме 870 млн грн.
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