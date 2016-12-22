Рада решила выделить еще 450 млн грн дотаций шахтам Вчера, 18:38 Просмотров: ...

Государственные шахты получат деньгги, которые должны были пойти на Крым

Госшахты получат еще 450 млн грн. Фото: "Сегодня"

Верховная Рада Украины решила выделить дополнительно 450 млн грн дотаций государственным угледобывающим предприятиям для погашения долгов по заработным платам. Соответствующий законопроект №4744 парламент принял в целом на сегодняшнем заседании. Средства изысканы за счет резервного фонда (270 млн грн) и объемов, ранее планируемых для АРК (180 млн грн). Напомним, в бюджете на 2017 год предусмотрены дотации для госшахт в объеме 870 млн грн.