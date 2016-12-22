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Рада решила выделить еще 450 млн грн дотаций шахтам http://www.segodnya.ua/img/article/7821/63_main.1482424846.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/63_tn.1482424846.jpg Законы Государственные шахты получат деньгги, которые должны были пойти на Крым

Рада решила выделить еще 450 млн грн дотаций шахтам

Вчера, 18:38

Государственные шахты получат деньгги, которые должны были пойти на Крым

Госшахты получат еще 450 млн грн. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Госшахты получат еще 450 млн грн. Фото: "Сегодня"

Верховная Рада Украины решила выделить дополнительно 450 млн грн дотаций государственным угледобывающим предприятиям для погашения долгов по заработным платам.

Соответствующий законопроект №4744 парламент принял в целом на сегодняшнем заседании.

Средства изысканы за счет резервного фонда (270 млн грн) и объемов, ранее планируемых для АРК (180 млн грн).

Напомним, в бюджете на 2017 год предусмотрены дотации для госшахт в объеме 870 млн грн.

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Источник:

Интерфакс-Украина

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