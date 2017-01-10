Стало известно, чем Кабмин займется на своем первом заседании в 2017 году

Правительство намерено работать над планом гражданской защиты на этот год, а также над соглашением с Норвегией

Кабинет министров Украины на заседании 11 января намерен утвердить план основных мероприятий гражданской защиты на 2017 год. Об этом говорится в повестке заседания правительства.

Согласно документу, этот вопрос представит министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кабмин также намерен одобрить законопроект о ратификации соглашения с правительством Норвегии о техническом и финансовом сотрудничестве и проект соответствующего распоряжения правительства.

Планируется утвердить порядок импорта биологических контрольных организмов для научных исследований или биологического контроля и вредных организмов, которые завозятся для научно-исследовательских целей.

Кроме того, Кабмин планирует рассмотреть кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00. Данное заседание будет первым в 2017 году.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел в действие новую редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины", существенно ограничивающую полномочия правления в пользу наблюдательного совета компании.