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Стало известно, чем Кабмин займется на своем первом заседании в 2017 году http://www.segodnya.ua/img/article/7869/61_main.1484061055.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/61_tn.1484061055.jpg Законы Правительство намерено работать над планом гражданской защиты на этот год, а также над соглашением с Норвегией

Стало известно, чем Кабмин займется на своем первом заседании в 2017 году

Сегодня, 17:10

Правительство намерено работать над планом гражданской защиты на этот год, а также над соглашением с Норвегией

Кабмин в среду соберется на заседание. Фото: AFP
Кабмин в среду соберется на заседание. Фото: AFP

Кабинет министров Украины на заседании 11 января намерен утвердить план основных мероприятий гражданской защиты на 2017 год. Об этом говорится в повестке заседания правительства.

Согласно документу, этот вопрос представит министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кабмин также намерен одобрить законопроект о ратификации соглашения с правительством Норвегии о техническом и финансовом сотрудничестве и проект соответствующего распоряжения правительства.

Планируется утвердить порядок импорта биологических контрольных организмов для научных исследований или биологического контроля и вредных организмов, которые завозятся для научно-исследовательских целей.

Кроме того, Кабмин планирует рассмотреть кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00. Данное заседание будет первым в 2017 году.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел в действие новую редакцию устава НАК "Нафтогаз Украины", существенно ограничивающую полномочия правления в пользу наблюдательного совета компании.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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