Украинским судам запретили называть оккупированные территории "ДНР" и "ЛНР"

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел запретил судам использовать в своих решениях названия оккупированных территорий "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Об этом говорится в информационном письме, направленном ВССУ судам низших уровней. Отмечается, что в суды были направлены рекомендации относительно употребления определенных формулировок при установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории.

"Соответствующий анализ позволил выявить неодинаковый подход по использованию в судебных решениях формулировок, отражающих место наступления фактов, имеющих юридическое значение, в частности фактов рождения и смерти. Так, в отдельных случаях, в нарушение законодательных подходов к определению правового статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в резолютивной части судебных решений содержится указание на то, что соответствующий факт (рождение или смерть) имел место в населенных пунктах "Донецкой народной республики". В этом контексте следует учитывать то, что такая практика недопустима, поскольку факт существования ни т. н. "Донецкой народной республики", ни т. н. "Луганской народной республики" не признается органами власти Украины, а в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей вводится особый порядок местного самоуправления. Они признаны временно оккупированными территориями", — отмечается в документе.

Высший спецсуд обязал суды использовать корректные названия и месторасположения населенных пунктов, например, "город Амвросиевка Амвросиевского района Донецкой области, Украина".

"Вследствие этого, судами при удовлетворении заявлений об установлении фактов, которые имеют юридическое значение и которые имели место в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, которые признаны временно оккупированными территориями, в резолютивной части соответствующих решений, указывается корректное название населенных пунктов, в которых имел место установленный факт (село, поселок, город; район; область) с учетом требований Конституции Украины в этой части", – говорится в сообщении.

Также Высший спецсуд рекомендует не использовать в решениях формулировки "Донецкая народная республика (территория, не подконтрольная государственной власти Украины)", "Донецкая народная республика, которая является временно оккупированной территорией" и "самопровозглашенная Донецкая народная республика", и т.д.

Напомним, что ранее в официальном реестре гражданских дел Октябрьского районного суда Полтавы "Донецкую Народную Республику" обозначили как иностранное государство, по обычному шаблону деловых бумаг.

16 мая 2014 года Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные "республики" террористическими организациями. Главари "республик" объявлены в розыск по обвинению в терроризме.