Американские беспилотники оказались непригодными для войны на Донбассе – ВСУ

Американские беспилотники, которые должны были помочь в войне с поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе, оказались неэффективными. Об этом заявил советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин, пишет "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.



72 аналоговых мини-беспилотника Raven RQ-11B, которые были переданы ВСУ этим летом, так разочаровали, что Хазин заяил, что если бы это зависело от него, он бы их вернул. "С самого начала это было неправильное решение использовать эти беспилотники", – сказал он.



В командовании ВВС признали, что эти беспилотники имеют фундаментальный недостаток: боевики могут перехватывать и глушить их. "Комплексы являются аналоговыми, поэтому каналы и данные являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы", – сказал Хазин.



Он добавил, что они уязвимы и позволяют противнику вычислить украинские военные позиции, у них короткий срок работы от батареи и они не могут выполнять свою основную задачу – разведку артиллерийских позиций противника.



Отвечая на вопрос агентства, один из американских военных чиновников отметил, что решение об отправке дронов в Украину требовало много времени и тогда, когда они прибыли "они оказались менее эффективными, чем им хотелось бы".



Армия США до сих пор использует эти беспилотники, но модернизированные до цифровой версии.