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Арьев раскрыл "интересные детали" об украинцах на инаугурации Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7900/90_main.1484907981.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/90_tn.1484907981.jpg Мнения Представлять Украину будет только посол, а остальные будут "представлять себя", заявил нардеп

Арьев раскрыл "интересные детали" об украинцах на инаугурации Трампа

Сегодня, 12:25

Представлять Украину будет только посол, а остальные будут "представлять себя", заявил нардеп

Владимир Арьев. Фото: Facebook
Владимир Арьев. Фото: Facebook

Народный депутат, глава делегации ПАСЕ от Украины Владимир Арьев раскрыл "интересные детали" относительно украинцев на инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

"Сегодня в Вашингтоне мы увидим Vanity Fair нашего политикума. Ярмарка тщеславия на фоне Дональда Трампа. Но особенно интересны детали. Во-первых, никто кроме послов не может представлять государство на инаугурации, о чем говорится в ноте, которую Госдеп разослал всем без исключения посольствам. Дословно: "Как и в прошлом, иностранные делегации не будут приглашены в Вашингтон по этому случаю. Руководители дипломатических миссий и их супруги будут представлять свои правительства на инаугурационных событиях". Поэтому, украинские гости, кроме посла, представляют лишь самих себя", – написал он на своей странице в Facebook.

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При этом, по словам Арьева, самое интересное другое: "Когда увидите уже завтра фото украинского деятеля или деятельницы с Трампом во время ужина на инаугурационном балу, помните – билеты на этот бал-ужин распределяются только между своими, а среди своих много доноров кампании избранного президента. Эти доноры продают жаждущим места на бал (насколько мне известно, украинцы заплатили по 200 тыс. долларов за место за столиком неподалеку от Трампа, одна известная леди с переменной прической даже хотела выкупить целый столик за 1 млн долларов, но не дали) и таким образом возвращают вложенные средства без необходимости идти и просить что-то у новоизбранного президента или его администрации".

"Поэтому, следим за нашими политиками, чтобы потом спросить, откуда взяли приглашение на бал и откуда деньги на все, чтобы украинская современная Ребекка из романа Теккерея удовлетворила жажду своего тщеславия", – добавил нардеп.

Напомним, что сегодня, 20 января, Дональд Трамп официально вступит в должность нового президента США.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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