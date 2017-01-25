Бабченко: Два чувака хотят опуститься в Марианскую впадину на австралийском аппарате во славу Великой России

Сегодня, 06:35

Российский журналист подчеркнул, что таким образом путешественники хотят прославить Россию

Путешественник Федор Конюхов. Фото: Игорь Подгорный/ ТАСС
Путешественник Федор Конюхов. Фото: Игорь Подгорный/ ТАСС

Российский журналист Аркадий Бабченко прокомментировал в Facebook намерение протоиерея Русской православной церкви (РПЦ), путешественника Федора Конюхова, и ученого–океанолога Артура Чилингарова установить на дне Марианской впадины российский флаг и православный крест, изготовленный камнерезом Владимиром Михайловым из реликтового известняка.

Известняк палеозойской эры для креста был найден на берегу горной реки Мсты в Боровичском районе РФ, а возраст камня составляет порядка 360 миллионов лет. Работы по изготовлению батискафа, рассчитанного на двух человек, ведет австралийская компания Ron Allum Deepsea Services под руководством Рона Аллума — создателя Deep Sea Challenger.

"Два чувака хотят опуститься в Марианскую впадину на аппарате, созданном австралийцами, с крестом, созданным триллобитами, взятым из религии, созданной иудеями, на деньги от нефти, созданной динозаврами, по пути, проторенному швейцарцем, наверняка на "Мстиславе Келдыше", построенном финнами, записывая на камеру, построенную японцами, переговариваясь по рациям, построенным корейцами, выкладывая в Youtoub, придуманный американцами", – отметил Бабченко.

При этом он подчеркнул, что таким образом путешественники хотят прославить Россию. "Во славу Великой России с понтом "мы самые крутые". Вот что у них в головах творится, а? Все дно, они, бл...дь, ищут", – подытожил журналист.

В конце июня Конюхов приземлился на воздушном шаре в 160 км от австралийского города Нортхэм, откуда он ранее начал свое кругосветное путешествие. Вокруг планеты он облетел за 11 дней и установил новый мировой рекорд. Мужчине 65 лет, он является протоиереем Русской православной церкви.
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Гордон

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