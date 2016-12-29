Белковский: Полицейский, убивший российского посла, выражал точку зрения Эрдогана

Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший посла России в Турции Андрея Карлова, становится идеологическим символом для многих соотечественников, считает российский политолог Станислав Белковский. Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Дождь".

Он обратил внимание на сообщения, что тысячи людей пришли на похороны убийцы российского дипломата. "Мевлют Алтынташ выражает не точку зрения каких-то маргинальных кругов. Он выражает и точку зрения президента Реджепа Эрдогана, который так и думает, что России не нужно вмешиваться в сирийский конфликт и мешать Турции реализовывать ее планы в Сирии. Просто есть много факторов, которые мешают Эрдогану об этом сказать", – заявил Белковский.



Всегда найдутся радикалы, способные трансформировать подобные представления в преступление, сказал политолог. Он сравнил Алтынташа с Игалем Амиром, убившим израильского премьера Ицхака Рабина в 1995 году. Сперва общество было поражено случившимся, но позже для многих израильтян на первый план вышли идеологические мотивы убийства, сказал Белковский.



Напомним, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в центре современного искусства Анкары.



В российского дипломата стрелял сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ. В момент покушения стрелок выкрикнул: "Аллах Акбар. Мы умираем в Алеппо, ты умрешь здесь!" Вскоре он был убит сотрудниками спецподразделения.