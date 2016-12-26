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Береза о голосовании резолюции СБ ООН: Украина и Израиль это переживут http://www.segodnya.ua/img/article/7831/12_main.1482748243.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/12_tn.1482748243.jpg Мнения Нардеп уверен, что отношения двух стран наладятся

Береза о голосовании резолюции СБ ООН: Украина и Израиль это переживут

Сегодня, 12:29

Нардеп уверен, что отношения двух стран наладятся

Борислав Береза. Фото: dnpr.com.ua
Борислав Береза. Фото: dnpr.com.ua

Голосование Украины в Совете безопасности ООН за резолюцию в отношении Израиля не улучшит отношения между Киевом и Иерусалимом, но в конце концов они наладятся. Такое мнение выразил народный депутат Украины, первый заместитель руководителя группы по межпарламентским связям с Израилем Борислав Береза.

"Я могу сказать, что Украина и Израиль переживут это голосование и в перспективе отношения наших стран наладятся. Самое главное – чтобы к улучшению не подключался МИД. Потому что структура, которая показывает свою некомпетентность и фактически проводит голосование с предсказуемым результатом накануне визита премьер-министра – к компетенции МИДа остаются большие вопросы", – сказал он.

В то же время, по мнению нардепа, министру иностранных дел Украины Павлу Климкину не грозит отставка из-за этого голосования.

"Я думаю, что отставка не грозит, потому что мы видели и не такие скандалы, которые заканчивались ничем. А вот то, что парламент должен отреагировать и отреагирует, я не сомневаюсь. Как минимум я общаюсь с представителями нашего комитета по зарубежным делам – они также в недоумении. Дело в том, что за последний год произошли кардинальные изменения во взаимоотношениях Украины и Израиля. Впервые за все время 19-го числа Израиль проголосовал за постановление, которое фактически поддержало Украину. Это по Крыму – антироссийское постановление, где Россия была обозначена как агрессор-захватчик. Это впервые произошло вследствие усилий, которые прикладывала наша сторона, – и фактически увенчалось таким успехом", – отметил Береза.

По его словам, ожидалось, что Украина иначе проголосует за резолюцию по Израилю – как минимум воздержится.

"И это было бы разумно и прагматично в координатах новых ценностей, которые есть сейчас. Мы видели, что Дональд Трамп четко указал, что это желательно для Украины. Но Украина почему-то проголосовала иначе. У нас и так отношения с Трампом не самые лучшие – мы помним целую череду историй. И вместо того, чтобы планировать и стратегически мыслить на перспективу, Украина голосует нестандартно, она голосует вместе с Россией. В этом случае мы не могли проголосовать против, но мы и не должны были голосовать за. Мы должны были воздержаться – это было бы идеальным вариантом. А сейчас есть то, что есть. И нам надо жить дальше. Мне как гражданину Украины это не нравится. Я считаю, что неправильно и не прагматично поступают сейчас израильтяне. Они поступают эмоционально – это тоже неправильно. Я надеюсь, что в ближайшее время нам удастся исправить ситуацию. Я верю, что все будет хорошо, что мы подпишем все договора, которые должны были подписать сейчас", – подытожил Береза.

Напомним, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

Резолюцию поддержали 14 из 15 членов Совета Безопасности, в том числе и Украины, а США, несмотря на просьбы со стороны Израиля, на этот раз отошли от традиционной линии, и не стали накладывать вето.

В свою очередь премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит украинского премьера Владимира Гройсмана в Израиль, который планировался на 27—28 декабря, из-за поддержки Украиной резолюции ООН.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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