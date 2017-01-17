Боевики пытаются вытеснить Геращенко из переговоров в Минске – СМИ

Боевики активизировали попытки исключить из минского процесса вице-спикера, представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирину Геращенко. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в Трехсторонней контактной группе по разрешению конфликта на востоке Украины.

По словам собеседника, представители боевиков (которые не являются стороной переговоров в Трехсторонний контактной группе – ред.) начали применять такую же риторику, как раньше к Роману Бессмертному и Владимиру Горбулину, о якобы участии Геращенко в "государственном перевороте".

"Они заявили, что будут вести переговоры об освобождении заложников только с Виктором Медведчуком", – добавил источник.

При этом боевики заявляли, что, "в отличие от Геращенко, в украинском парламенте есть люди, которые уважительно относятся к предводителям ОРДЛО".

Кроме того, боевики в агрессивной форме требовали от представителя ОБСЕ запретить Ирине Геращенко давать интервью, говорить о полной зависимости главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР" от Москвы.

Боевики также требовали переформатирования гуманитарной подгруппы.

Напомним, ранее Геращенко также рассказала, что боевики на переговорах в Минске угрожали сжечь ее дом.