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Боевики пытаются вытеснить Геращенко из переговоров в Минске – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7889/59_main.1484647704.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/59_tn.1484647704.jpg Мнения Представители "ДНР/ЛНР" хотят вести переговоры только с Медведчуком, заявил источник

Боевики пытаются вытеснить Геращенко из переговоров в Минске – СМИ

Сегодня, 12:07

Представители "ДНР/ЛНР" хотят вести переговоры только с Медведчуком, заявил источник

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Боевики активизировали попытки исключить из минского процесса вице-спикера, представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирину Геращенко. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в Трехсторонней контактной группе по разрешению конфликта на востоке Украины.

По словам собеседника, представители боевиков (которые не являются стороной переговоров в Трехсторонний контактной группе – ред.) начали применять такую же риторику, как раньше к Роману Бессмертному и Владимиру Горбулину, о якобы участии Геращенко в "государственном перевороте".

"Они заявили, что будут вести переговоры об освобождении заложников только с Виктором Медведчуком", – добавил источник.

При этом боевики заявляли, что, "в отличие от Геращенко, в украинском парламенте есть люди, которые уважительно относятся к предводителям ОРДЛО".

Кроме того, боевики в агрессивной форме требовали от представителя ОБСЕ запретить Ирине Геращенко давать интервью, говорить о полной зависимости главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР" от Москвы.

Боевики также требовали переформатирования гуманитарной подгруппы.

Напомним, ранее Геращенко также рассказала, что боевики на переговорах в Минске угрожали сжечь ее дом.
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