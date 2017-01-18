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Чубаров назвал явный признак скорой ликвидации главарей "ЛНР/ДНР" http://www.segodnya.ua/img/article/7892/43_main.1484710501.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/43_tn.1484710501.jpg Мнения По мнению главы Меджлиса крымскотатарского народа, в Кремле уже не могут принимать своих марионеток в Москве

Чубаров назвал явный признак скорой ликвидации главарей "ЛНР/ДНР"

Сегодня, 08:24

По мнению главы Меджлиса крымскотатарского народа, в Кремле уже не могут принимать своих марионеток в Москве

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Фото: g4.delphi.lv
Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Фото: g4.delphi.lv

Поездка главарей террористических "ЛНР/ДНР" в Крым является признаком того, что в Кремле уже не могут принимать своих марионеток в Москве. А это значит, что очень скоро с ними решат "расстаться". Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Их поездка в Крым это и есть начало. Их уже не могут впускать в зал для заседаний и определяют в предбанник, который тоже является ворованным. Я имею в виду Крым. Это значит, что очень скоро с ними придется расстаться. Я не исключаю, что обе эти личности закончат плачевно. Уж слишком много они знают и не в интересах Москвы, чтобы им позволили когда-то оказаться на скамье подсудимых", — сказал глава Меджлиса.

Кроме того, Чубаров заявил изданию "Крым.Реалии", что Украина должна фиксировать визит главарей боевиков так называемых "ЛДНР" Игоря Плотницкого и Александра Захарченко в Крым, так как он может быть доказательством причастности России к организации террористических атак.

"Мы не должны нервничать и заявлять протесты, мы должны тщательно фиксировать. Сегодня второй день, когда украинское государство подало иск в международный суд на Россию. Приезд в Крым лидеров террористических организаций и то, что это происходит на территории, контролируемой Россией, – это еще одно подтверждение того, что российское государство причастно к подготовке и организации террористических атак в современном мире", – отметил Чубаров.

Ранее Чубаров назвал цель визита Плотницкого и Захарченко в Крым.

Как сообщалось, 16 января главари непризнанных "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в оккупированный Крым по приглашению Русской общины Крыма.
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