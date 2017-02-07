Эксперт раскритиковал блокаду Донбасса и объяснил почему
Блокирование поставок угля грозит веерные отключениями всей Украине
Финансовый аналитик, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса раскритиковал блокаду Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Есть стратегические объекты. И профессионалы, которые на них работают. И к ним и на километр нельзя подпускать авантюристов, закончивших 3 класса приходской школы… Непонятные люди, возглавляемые персонами с сомнительной репутацией, начинают нарушать монополию государства на насилие, нарушают функционирование стратегического объекта. При этом выбирают блестящий маршрут, по которому уголь с шахты ДТЭКа, зарегистрированной в Украине и платящей там налоги, везут на другое предприятие ДТЭКа, тоже платящей налоги в Украине. Где логика?", – задается вопросом эксперт.
При этом Фурса отметил, что блокада Донбасса грозит веерными отключениями электроэнергии по всей Украине при 20-градусных морозах за окном.
Как сообщалось, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. По состоянию на 7 февраля, проходит 11 день блокады. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады, поскольку их действия являются незаконными.
Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
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