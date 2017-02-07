Эксперт раскритиковал блокаду Донбасса и объяснил почему

Сегодня, 20:31

Блокирование поставок угля грозит веерные отключениями всей Украине

Сергей Фурса. Фото: кадр из видео
Сергей Фурса. Фото: кадр из видео

Финансовый аналитик, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса раскритиковал блокаду Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Есть стратегические объекты. И профессионалы, которые на них работают. И к ним и на километр нельзя подпускать авантюристов, закончивших 3 класса приходской школы… Непонятные люди, возглавляемые персонами с сомнительной репутацией, начинают нарушать монополию государства на насилие, нарушают функционирование стратегического объекта. При этом выбирают блестящий маршрут, по которому уголь с шахты ДТЭКа, зарегистрированной в Украине и платящей там налоги, везут на другое предприятие ДТЭКа, тоже платящей налоги в Украине. Где логика?", – задается вопросом эксперт.

При этом Фурса отметил, что блокада Донбасса грозит веерными отключениями электроэнергии по всей Украине при 20-градусных морозах за окном.

Как сообщалось, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. По состоянию на 7 февраля, проходит 11 день блокады. Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады, поскольку их действия являются незаконными.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
экспорт, Донбасс, уголь, блокада, Фурса

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"Сегодня"

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