Генерал объяснил, почему Путин не начинает большую войну в Украине

Сегодня, 08:29

Экс-заместитель министра обороны не исключает возможность проведения широкомасштабных боевых действий

Есть вероятным усиление давления со стороны России. Фото: Соцсети
Есть вероятным усиление давления со стороны России. Фото: Соцсети

Не исключена возможность проведения широкомасштабных боевых действий в Украине со стороны Кремля. Такое мнение высказал бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата, передает "Обозреватель".

"Мы имеем право ожидать усиления военного давления со стороны Российской Федерации. Думаю, не исключена возможность проведения широкомасштабных боевых действий", — отметил генерал.

По словам генерала, активность России на Донбассе во многом будет зависеть и от продолжения или ослабления, а также снятия санкций. Поэтому ослабление экономического давления со стороны США будет способствовать агрессивным действиям Кремля.

"Я думаю, что Европа пока не согласна снять санкции, и это нам определенным образом помогает. Еще один положительный момент — тот факт, что медленно, но созревает руководство страны в необходимости проведения более радикальных мер по обороне этого государства, в частности, организации территориальной обороны. А пока руководство страны не созрело "к таким решениям, мне кажется, что Господь нас хранит", — подчеркнул Анатолий Лопата.
мнение, США, война, Путин, эксперт

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