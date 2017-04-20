Геращенко назвал самое неприятное для Путина в санкциях

По мнению нардепа, то, что Россия теряет десятки, сотни миллиардов долларов – это не так важно

Для российского президента Владимира Путина самым неприятным и болезненным в санкционном режиме стало исключение РФ из числа стран "Большой восьмерки". Об этом в "Вечернем прайме" на "112 Украина" заявил нардеп Антон Геращенко.

"Западные политики, лидеры типа Меркель, руководители европейских стран и США понимают, что не замечать то, что произошло в Украине, невозможно. Поэтому режим санкций продолжается по отношению к России, он, правда, не ужесточается, но эти санкции не снимаются. Самой болезненной санкцией лично для Путина является то, что он уже три года не может принимать участие в собраниях лидеров стран "большой восьмерки", теперь она стала "семеркой". Для него это самое неприятное во всем происходящем. То, что Россия теряет десятки, сотни миллиардов долларов – это не так важно. Вот то, что он теперь не может "потусить" с представителями крупнейших стран мира – для него это реально болезненно, я знаю", – утверждает депутат.

Напомним, в марте 2014 года лидеры США, Британии, Франции, Германии, Японии, Италии и Канады совместно с руководством ЕС впервые с 1996 года встретились на саммите без России из-за аннексии Крыма.

В апреле 2015 года глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер от имени министров иностранных дел стран "Большой семерки" выразил надежду на то, что G7 снова сможет превратиться в "Большую восьмерку", если Москва будет способствовать установлению мира в Украине.

В мае 2015 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возврат к формату "Большой восьмерки" невозможен, пока Россия нарушает международное право.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза 21 декабря принял официальное решение продлить санкции в отношении РФ еще на шесть месяцев. В Министерстве иностранных дел России назвали связь санкций ЕС с урегулированием конфликта на Донбассе "безосновательной".