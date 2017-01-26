Геращенко: Савченко – это информационная бомба, которую раскрутили россияне (видео)

Появление в информационном пространстве Украины народного депутата Надежды Савченко было инициировано спецслужбами России. Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире skrypin.ua, – передает "Гордон".



"Савченко – это информационная бомба, которую раскрутили россияне, вбросили в информационное пространство Украины, потому что наше информационное пространство не защищено. Даже лучшие журналисты страны иногда делают некоторые вещи, которые я не могу комментировать. Но они выполняют задачи российской пропаганды, думая, что они делают хорошие вещи для Украины", – заявил он.



При этом нардеп добавил, что расчет Кремля по Савченко не оправдался. "Савченко вкинули в информационное пространство Украины, чтобы она была информационной бомбой, но не рассчитали массу заряда и другие моменты", – подчеркнул он.



Геращенко добавил, что Украина напрасно обменяла "двух мерзавцев на одну Савченко", поскольку за российских военных можно было потребовать освобождения большего числа заложников.



10 января Савченко опубликовала списки украинских пленных и пропавших без вести. По ее словам, украинская сторона подает запрос на 129 человек, из которых боевики подтверждают 42 человека. Террористическая организация "ДНР" запрашивает 524 человека, "ЛНР" – 377 человек. Нардеп уточнила, что в списках боевиков – 51 гражданин России. Савченко добавила, что в списках могут быть неточности, и попросила предоставлять ей информацию о них.



СБУ негативно отреагировала на инициативу Савченко, заявив, что публикация списков может навредить пленным и их родственникам.



По словам советника главы СБУ Юрия Тандита, списки Савченко были опубликованы без разрешения родных и близких украинских заложников. В ответ нардеп заявила, что ни один из родителей не позвонил ей "с требованием убрать их ребенка из опубликованных списков пленных".



7 декабря 2016 года Савченко провела встречу в Минске с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким, за что ее подвергли критике. Она утверждала, что ради освобождения заложников готова "говорить даже с чертом", но в своих собеседниках "чертей не увидела". Позже нардеп уточнила, что на встрече с боевиками договорилась об обмене пленными в формате "1 на 4".