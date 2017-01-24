"Хитросделанные" активисты: эксперты осудили акцию автомобилистов

Сегодня в Киеве пару сотен автомобилистов устроили акцию протеста, частично перекрыв въезд в столицу. Во время своего митинга активисты также жгли шины.

Они требовали скорейшего принятия законопроекта №5567 (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования).

Позже активисты переместились под здание Кабинета министров в центре столицы. Акция протеста продолжалась несколько часов, после чего митингующие начали расходится. Но при этом они сообщили, что планируют продолжать протест на трассах до 20.00.

Украинские эксперты раскритиковали действия активистов. Так, экономист и блогер Сергей Фурса назвал демонстрантов "хитросделанными".

"Люди, активисты, отстаивают схемы. Это новый шаг в борьбе активистов за светлое будущее. Начиналось все с борьбы с коррупцией. Это правильно. Продолжилось все борьбой с борцами с коррупцией, когда специально нанятые активисты и журналисты мочат либо те институты, которые начинают делать реформы, либо отдельных личностей, эти реформы продвигающих. Это не правильно но по крайней мере сохраняется красивая мина при плохой игре. Теперь же активисты просто отстаивают схемы, по которым отдельные хитросделанные товарищи будут завозить дешевые автомобили, а обычные граждане платить втридорога", – написал он на своей странице в Facebook.

Политолог и эксперт Кирилл Сазонов отметил, что митингующие сделали хуже лишь простым украинцам, осложнив проезд своей акцией.

"Владельцы авто с иностранной регистрацией устроили интересную акцию протеста. На ряде трасс заблокировали один ряд на въезде в Киев. А что, все правильно. Пусть постоят люди в заторе. Пусть опоздают на работу. Покупали машины с украинской регистрацией? Платили все налоги и сборы за растаможку в бюджет? Теперь те, кто этого не делал, отомстят нам по полной программе. Мы не виноваты? А им плевать. Мы для них заложники", – пишет он.

А по словам бизнесмена и блогера Карла Волоха, нерастаможенные машины – это контрабанда.

"Можете сколько угодно раз крутить на соответствующем месте фиговый листочек, но нерастаможенные машины это, де факто, контрабанда. И когда люди выходят на публичную акцию в защиту своего права быть контрабандистами, при этом перекрывая дороги и поджигая шины, то это ярко и выпукло показывает, что государственная власть слаба уже критически, а массовое пренебрежение законом стало нормой, и общество к нему совершенно толерантно", – отметил он в Facebook.