Климкин резко прокомментировал обстрел боевиками ремонтников, помогающим Авдеевке

Сегодня, 21:29

Боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы

Павел Климкин. Фото: из открытых источников
Павел Климкин. Фото: из открытых источников

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал обстрел боевиками ремонтников, которые пытаются помочь населению Авдеевки.

"Только начинаем ремонтные работы, чтобы помочь населению Авдеевки, как российские марионетки начинают обстрелы. Это все, что вам нужно знать о Кремле", – заявил он на странице МИД Украины в Facebook.

Напомним, в районе Авдеевки уже седьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.

4 февраля в миссии ОБСЕ заявили, что работы по восстановлению электроснабжения Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции прервано: боевики обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы.

Сегодня днем сообщалось, что ГСЧС разминирует дорогу к месту повреждения, чтобы восстановить электроснабжение Авдеевки и ДФС.

Позже в Штабе по руководству военной операцией на Донбассе заявили, что боевики выпустили по Авдеевке 7,5 тысяч боеприпасов из тяжелого вооружения.
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"Сегодня"

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