"Клинический идиот": соцсети высмеяли попытку Чуркина поучить Британию

Сегодня, 08:07

Чуркин предложил Великобритании вернуть часть территорий, а потом критиковать Россию по вопросам Крыма

 

Виталий Чуркин. Фото: podrobnosti.ua
Виталий Чуркин. Фото: podrobnosti.ua

В соцсетях высмеяли предложение поспреда России в ООН Виталия Чуркина Великобритании вернуть часть территорий, а лишь потом критиковать Россию по вопросам Крыма.

"Вновь о проблеме Крыма, причем же довольно агрессивно, как всегда, заговорил представитель соединенного королевства. Вновь сказав, что кризис в Украине начался именно с Крыма. Я не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке из вне. Что касается позиции Соединенного королевства, то хочу посоветовать — верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть, может быть, будет чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы", — сказал представитель страны агрессора во время заседания Совбеза ООН, – передает inforesist.org.

Эти слова вызвали смех у нового представителя США в ОНН Никки Хейли.

Также Чуркин заявил, что обстрелы на Донбассе могут прекратиться, если украинская власть воспользуется "политической альтернативой".

"Метр за метром отвоевывайте, пожалуйста… Вот сколько должно людей погибнуть, чтобы они метр за метром прошли от Авдеевки до украинской границы? Сколько солдат украинских должно погибнуть и мирных граждан? И это в условиях, когда существует политическая альтернатива, согласованная с участием президента Порошенко два года назад", – заявил Чуркин, передает Украинская правда. - "Надеюсь, наше сегодняшнее откровенное обсуждение позволит тем, кто действительно хочет урегулирования кризиса в Украине, более объективно взглянуть на вещи в Украине и подтолкнуть Киев к тем шагам, без которых не будет установлен мир. А это было бы трагично, если бы та ситуация, с которой мы столкнулись в последние 2-3 года, затягивалась", – добавил он.



















Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

По состоянию на 2 февраля из Авдеевки было эвакуировано 183 мирных жителя, 107 из них – дети.

Украина начала председательствовать в Совбезе ООН с 1 февраля 2017 г.
Великобритания, ООН, Гибралтар, чуркин
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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