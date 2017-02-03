"Клинический идиот": соцсети высмеяли попытку Чуркина поучить Британию

В соцсетях высмеяли предложение поспреда России в ООН Виталия Чуркина Великобритании вернуть часть территорий, а лишь потом критиковать Россию по вопросам Крыма.

"Вновь о проблеме Крыма, причем же довольно агрессивно, как всегда, заговорил представитель соединенного королевства. Вновь сказав, что кризис в Украине начался именно с Крыма. Я не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке из вне. Что касается позиции Соединенного королевства, то хочу посоветовать — верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть, может быть, будет чуть более чиста и вы сможете рассуждать на другие темы", — сказал представитель страны агрессора во время заседания Совбеза ООН, – передает inforesist.org.

Эти слова вызвали смех у нового представителя США в ОНН Никки Хейли.

Также Чуркин заявил, что обстрелы на Донбассе могут прекратиться, если украинская власть воспользуется "политической альтернативой".

"Метр за метром отвоевывайте, пожалуйста… Вот сколько должно людей погибнуть, чтобы они метр за метром прошли от Авдеевки до украинской границы? Сколько солдат украинских должно погибнуть и мирных граждан? И это в условиях, когда существует политическая альтернатива, согласованная с участием президента Порошенко два года назад", – заявил Чуркин, передает Украинская правда. - "Надеюсь, наше сегодняшнее откровенное обсуждение позволит тем, кто действительно хочет урегулирования кризиса в Украине, более объективно взглянуть на вещи в Украине и подтолкнуть Киев к тем шагам, без которых не будет установлен мир. А это было бы трагично, если бы та ситуация, с которой мы столкнулись в последние 2-3 года, затягивалась", – добавил он.





Чуркин на Совбезе ООН решил поучить Британию. Требует от неё вернуть Гибралтар, Мальдивы (вообще то Фолкленды) и Кипр. Клинический идиот! — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 2 февраля 2017 г.





Чуркин в СБ ООН: "Донецк и Луганск не пойдут на закрытие границы с РФ. Они не позволят себя закупорить киевским властям". — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 2 февраля 2017 г.





Клоун чуркін потішив представника США в ООН Хейлі, перераховувавши, що і кому повинні повернути "деякі" країни і особливо Великобританія pic.twitter.com/0DwFuGuIV7 — LN NATO (@Zuck_u) 2 февраля 2017 г.





Администрации в США меняются, сцена "посол США ржет над Чуркиным в ООН" – остается. Ржать над путинскими – вечная ценность — Олександр Мамзуренко (@eywind) 2 февраля 2017 г.





Дебил Чуркин: "Украина хочет вероломно захватить украинскую границу".



Гаага хочет вежливо пригласить Чуркина с друзьями на чашечку чая... pic.twitter.com/GmaE5kASMu — Vitauskas (@A_Vitauskas) 2 февраля 2017 г.





Украина: "сегодня и правда день сурка, Чуркин повторяет слово в слово что и каждый раз." pic.twitter.com/3V6LDozlGl — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 2 февраля 2017 г.









(ещё меланхолинчнее) то есть, чуркин, как человек русский, требует уничтожения украинской государственности



можно подумать, ето новость — неочн удвлн прсхдщ (@azubinski) 2 февраля 2017 г.





- Мы там есть, но нас там нет, потому что нас можно было купить в любом военторге, когда мы в отпуске заблудились. pic.twitter.com/wSfsSXAQGg — Лэди Гаага (@Ukr_ukrop) 2 февраля 2017 г.





Сложно не согласиться с украинским послом Ельченко, что заседания СБ ООН по Украине это сплошной день сурка. Во всех смыслах. — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 2 февраля 2017 г.





Только что Чуркин на собесе ООН оговорился и назвал днр – Донбабве , в прямом эфире — ПутлерOUT (@magorbacardi) 2 февраля 2017 г.





"Вопиющая ситуация на востоке Украины заставляет строго осудить действия агрессивной России", – постпред США Хейли на Совбезе ООН pic.twitter.com/hBpq3ycIkT — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 2 февраля 2017 г.





Каждое заседание СБ ООН – день чурка — Жирондист (@vive_la_girond) 2 февраля 2017 г.





Почему когда я вижу одного Чуркина, я ненавижу всех россиян? — Edmond Dantes™ (@deMonte_Cristo) 2 февраля 2017 г.





"Чуркин: Киев спровоцировал конфликт в Авдеевке для отказа от минских соглашений". Спалился Чуркин. Мацкве Минск как серпом по яйцам — Glenn A. Rathn (@GlennARathn) 2 февраля 2017 г.





Посол США в ООН Никки Хэйли:Крым-часть Украины.Мы не отменим санкции,связанные с оккупацией Крыма,пока РФ не вернет контроль над ним Украине https://t.co/GNwD8TcDbx — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 2 февраля 2017 г.





Новый посол США в ООН заявил что санкции после выполнения Минских не будут сняты, Россия должна убраться из Крыма. Так что Трамп – мегачмо — Konstantin Kukuškin (@KKKukushkin) 2 февраля 2017 г.





Чуркин: "Украина хочет вероломно захватить украинскую границу".



Говорящая фамилия у парня — Edmond Dantes™ (@deMonte_Cristo) 3 февраля 2017 г.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

По состоянию на 2 февраля из Авдеевки было эвакуировано 183 мирных жителя, 107 из них – дети.

Украина начала председательствовать в Совбезе ООН с 1 февраля 2017 г.