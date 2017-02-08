Лавров похвалил Трампа за позицию по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позитивно расценивает заявления нового президента США Дональда Трампа по ситуации в Украине, считая ее более взвешенной, чем позиция предыдущего президента, – передает ТАСС.

"Вы знаете, какую позицию занял Дональд Трамп: он заявил, что хочет во всем разобраться в Украине и хочет понять, кто и как себя ведет. Это уже, я считаю, большой качественный сдвиг по сравнению с администрацией (бывшего президента США Барака) Обамы, которая пыталась все требовать от нас, а Порошенко всячески выгораживать", – отметил Лавров.

Ранее в интервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разобраться в ситуации в зоне АТО, поскольку не может точно сказать, на кого ориентируются местные военные группировки. Читайте также: Россию на аннексию Крыма спровоцировал Ярош – Лавров Перед этим он проигнорировал утверждение журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин "убийца" и заявил, что в Соединенных Штатах Америки также "много убийц".