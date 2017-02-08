Лавров похвалил Трампа за позицию по Украине
Глава МИД РФ назвал позицию президента США "взвешенной"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров позитивно расценивает заявления нового президента США Дональда Трампа по ситуации в Украине, считая ее более взвешенной, чем позиция предыдущего президента, – передает ТАСС.
"Вы знаете, какую позицию занял Дональд Трамп: он заявил, что хочет во всем разобраться в Украине и хочет понять, кто и как себя ведет. Это уже, я считаю, большой качественный сдвиг по сравнению с администрацией (бывшего президента США Барака) Обамы, которая пыталась все требовать от нас, а Порошенко всячески выгораживать", – отметил Лавров.
Ранее в интервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разобраться в ситуации в зоне АТО, поскольку не может точно сказать, на кого ориентируются местные военные группировки. Читайте также: Россию на аннексию Крыма спровоцировал Ярош – Лавров Перед этим он проигнорировал утверждение журналиста о том, что президент РФ Владимир Путин "убийца" и заявил, что в Соединенных Штатах Америки также "много убийц".
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