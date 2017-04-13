Лавров – Тиллерсону: Мы затронули кризис в Украине, у нас единая позиция о том, что Минские договоренности должны выполняться

Глава МИД РФ заявил, что в Москве почувствовали заинтересованность нынешней администрации США продолжить двусторонние контакты по Украине

Москва и Вашингтон в ходе переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москве подтвердили необходимость выполнения Минских договоренностей, администрация США продемонстрировала готовность продолжить контакты с РФ по теме Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы затронули кризис в Украине. У нас единая позиция о том, что Минские договоренности должны выполняться", – сказал С.Лавров на пресс-конференции с Тиллерсоном.

По словам Лаврова, "мы вспомнили, как при предыдущей администрации США был налажен двусторонний канал консультаций между Москвой и Вашингтоном в дополнение к "четверке", работающей в рамках "нормандского формата".

"Мы почувствовали заинтересованность нынешней администрации продолжить двусторонние контакты по этой теме, с тем чтобы помогать искать практические пути в реализации в полной мере Минских договоренностей", – сообщил глава МИД РФ.

"Мы будем такие усилия приветствовать и в полной мере к ним готовы", – сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Тиллерсона продлились пять часов. Встреча Путина, Лаврова и Тиллерсона продлилась почти два часа.