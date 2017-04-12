Москвичи: "Украинцы – без виз, а обидно – нам"

Сегодня, 07:00

Некоторые респонденты заявили, что для путешествий им "хватает и России"


Российский журналист и видеоблогер Саша Сотник опубликовал на своем YouTube-канале Sotnik-TV новый опрос среди москвичей.

В ответ на вопрос "Обидно ли вам, что украинцы теперь могут ездить в страны ЕС без виз, а вы – нет", москвичи признали, что – "да, обидно". При этом лишь один поздравил граждан Украины и Грузии с "безвизовым сближением" с Европой. Некоторые респонденты заявили, что для путешествий им "хватает и России".

Напомним, ранее Сотник задал москвичам вопрос "Кто совершает теракты против Россиян и по какой причине"
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Источник:

"Сегодня"

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