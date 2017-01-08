Муждабаев о панихиде в РФ по жертвам крушения Ту-154: Чего не пришли-то, украинцы помешали?

На панихиду на 9 день после крушения Ту-154 пришли всего 50 человек

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев прокомментировал в Facebook сообщение журналиста Дмитрия Молина о том, что на панихиду по хору ансамбля Александрова пришло всего около 50 человек.

"Страна, в которой живут самые лицемерные люди. То есть правила в обществе такие, и приходится соответствовать. Я-то думал, храм будет под крышу забит, по крайней мере, представителями либеральной общественности. Они же должны были показать бесчеловечным украинцам, как надо по-настоящему скорбеть. Чего не пришли-то? Тогда и морозов не было. Украинцы вам помешали?", – отметил Муждабаев.



Ранее в блоге на "Эхе Москвы" Молин рассказал, что в Елоховском соборе на панихиду на девятый день после крушения Ту-154 пришли только близкие, родные и друзья. "Никого в лампасах не было. Даже коллеги не пришли – по коллективу и по цеху", – подчеркнул журналист.

Напомним, самолет минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека – российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ, летевшие на новогодний концерт в Сирию, – потерпел крушение 25 декабря в Черном море.